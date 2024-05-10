以哈停火談判卡在這？ 以方：同意了「政府會垮台」

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【中時新聞網 高德順】以色列與哈瑪斯停火談判已結束但未達成協議，以色列襲擊拉法東部。巴勒斯坦當地居民表示，以軍戰車在拉法外圍集結，並且朝建築密集區域的附近開火。

根據路透報導，以色列一名高級官員表示，在開羅舉行的最新一輪迦薩談判已經結束，以色列將按計劃繼續在拉法和迦薩的行動。這位官員表示，以色列已向調解人提交了對哈馬斯釋放人質協議提議的保留意見。

美國有線電視新聞網CNN披露以哈停火談判主要障礙。三名熟悉情況的消息人士指出，在最新的停火和人質提案中，哈馬斯要求以色列預先同意暫停戰鬥12週，而不是6週，這給談判造成了重大障礙。以色列官員堅決反對同意更長的要求。

以色列官員私下承認，長達數月的停火將使戰爭難以重新啟動，也很難將以色列軍隊送回迦薩，有效地結束戰爭。總理尼坦雅胡不願預先做出如此明確的承諾，他的幾個右翼執政夥伴威脅說，如果戰爭結束而沒有對拉法發動大規模地面進攻並解散哈馬斯，「他的政府就會垮台」。

一位熟悉談判情況的以色列消息人士稱，以色列對承諾在釋放人質之前停火戰鬥12週表示嚴重不滿。消息人士稱，協議中關於休戰第一階段如何過渡到第二階段的措辭，將是確保以色列達成協議的關鍵。

CNN獲得的一份文件似乎證實了哈馬斯的要求，該文件指出：「第一階段的所有措施，包括暫時停止相互軍事行動、救援和庇護、撤軍等，將在第二階段繼續實施，直到宣布可持續的平靜」。