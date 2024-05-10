日圓貶勢hold不住 專家：股匯陷兩難、關鍵價位在這

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【時報記者任珮云】日本央行在4月29和5月2日兩次出手干預匯市提振日圓，但日圓被拋售的根本性原因並未有任何改變，日圓在兩次干預後雖然回升至151水準，但之後又再繼續貶向160水準，似乎無助於改變美日利差導致日圓貶值的根本性原因。FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，日本央行在6月利率決議前，需要有更明確、更清晰的立場指引，才有望挽回市場對日本央行言論的信心。

楊傲正認為，日本央行要使市場對6月升息有所憧憬和預期，美元兌日圓才有望自155至160區間從返150水準。而這個憧憬和預期也需要非常留心，除了要管理市場對6月決議的預期外，對長遠貨幣政策和升息步伐預期等的表態，如何能使市場挽回對日本央行有效管控日圓匯價的信心，相信是市場在一次性升息後更想知道的立場。而也是只有這個立場轉變和市場預期管理妥當，日圓才有望重返兌美元良好的區間。

假如日本央行6月升息的預期指引開始出現，日圓有望再次向上。但要注意的是，利率和日圓上升都不利股市走勢，而近期日經指數自4萬點回跌，假如日本央行確立升息提前，日經指數的回跌壓力可能更大。

楊傲正認為，技術上美元兌日圓並未對總裁的言論有任何明顯反應，並持續升向156.30水準，上行通道仍非常完整，上方關注突破156.3水準後升向通道頂部158阻力水準。如日央行言論短期內明顯轉強，美元兌日圓才有望轉勢，下方支持參考151.8水準，也是前支持水準，如有跌破該支持水準，美元兌日圓才有望形成轉勢可能，並跌破目前的上行通道。

日經指數方面，日本央行對貨幣政策轉變言論更強硬下，將不利日經走勢。在4萬點遇阻後趨勢轉向下行，20天均線更跌破60天均線形成了死亡交叉。然而，要關注近期自36,700水準始反彈的上行趨勢通道，會否有持續向上的可能。不過，目前看通道的波幅愈來愈窄，或會形成楔形反轉型態，即是一浪比一浪高但波幅持續收窄下，最終會形成反轉型態轉向大幅下行。假如上方阻力38,968水準短期內未能突破，更進一步跌破前支持37,710水準，趨勢反轉或將形成，日經指數有望下行向36,700，甚或更低的35,660水準。