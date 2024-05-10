《商情》鐵礦石跌逾1%；原油連2漲；BDI轉跌1.7%；期金彈近1%

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

時報-商情早報

1.降息希望增，周四紐約期金回揚近1%。

2.LME：05/09期銅收9904.50美元/公噸，漲0.50美元。

3.NYMEX：6月輕質原油漲0.27美元，每桶為79.26美元。

4.西德州原油上漲0.29美元，每桶為80.86美元。

5.05/09BDI運費指數為2166.00。

6.SICOM：天然橡膠6月期貨RSS3下跌2.00美分。

7.NYCE：7月棉花跌1.46美分，每磅為78.60美分。

8.CBOT：5月黃豆粉跌6.80美元，每公噸為368.00美元。

9.05/09TRJ-CRB上漲0.98，為289.99。

10.05/09 SGX 62%鐵礦石報每公噸116.44美元，漲0.65美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-降息希望增，周四紐約期金回揚近1%；因美國初請失業補助金人數增加23.1萬人，高於市場預期的1.9萬人，推助美國聯準會(Fed)降息的機率增溫，加上10年期公債殖利率與美元走軟，同步令金價止跌反彈近1%；終場收盤報價，6月黃金漲18.00美元，報2340.30美元；7月白銀漲0.77美元；7月鉑金漲6.20美元；6月鈀金漲15.00美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元走跌，期銅小幅上揚；因在美國公佈其疲軟的失業金數據後，影響美元指數下跌，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，以及基金仍堅定持有其看漲倉位，致倫敦(LME)銅價小幅上揚，但由於中國需求前景未明，則限制了銅價漲幅。終場周四指標期銅上漲0.5美元；期錫上漲585美元；期鎳上漲148美元；期鋅上漲4美元；期鋁上漲12.5美元；期鉛上漲4.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-多重利好激勵，周四歐美原油期貨連2日反彈，由於中國4月石油進口增長，外貿趨好態勢明顯，美國就業市場降溫，有望推動降息，促使美中需求前景回溫，帶動油價漲至一周新高，紐約NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.27美元，報每桶79.26美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.30美元，報每桶83.88美元。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-補庫需求緩，周四BDI指數轉跌1.7%；因中國勞動節假期後鋼市補庫需求緩解，致多運輸鐵礦石之海岬型船運價減少超過1100美元，抵銷了巴拿馬型船運價續好所帶來的助益，令終場波羅的海乾散貨BDI指數轉跌1.7%；其中最新報價BDI指數下跌37點，收2166點，跌幅1.7%；BCI指數下跌136點，收3405點，跌幅3.8%；BPI指數上漲15點，收作2020點，漲幅0.8%；BSI指數上漲11點，收作1488點，漲幅0.7%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-需求不確定性，周四上海天膠期貨續疲；儘管消費者對新車型發布的興趣不斷增加，但印度正在進行的國會大選可能會損害汽車製造商5月的銷售，恐連帶削弱對橡膠輪胎的需求，加上中國4月橡膠進口量月減19.7%，令終場上海天膠期貨走勢續疲；其中大阪交易所OSE橡膠10月期貨跌0.2%，報每公斤309.3日圓；新加坡交易所SICOM橡膠6月期貨漲0.1%，報每公斤163.30美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨跌0.1%，收於每噸14240元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中小麥期貨上漲，因俄羅斯宣布主要糧食產區霜凍進入緊急狀態，而大豆和玉米期貨在美國農業部月度供需報告發布前下跌，政府官員稱五月霜凍損壞了農作物，並將減少今年的收成，大豆下跌的原因是投資者預計，美國農業部週五公佈的數據將顯示全球大豆供應強勁，進一步壓低價格，終場5月小麥漲3.75美分， 5月玉米跌2.75美分，5月大豆跌20美分，5月黃豆油跌1.14美分，5月黃豆粉跌6.8美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-觀望情緒濃，周四ICE棉花期貨回落；儘管美元走軟及外圍市場上漲，但後因市場將焦點轉向即將公布的美國農業部世界供需預估(WASDE)報告，引發市場擔憂報告不如預期，削弱投資人對美棉的樂觀情緒，令期棉回跌近2%；終場ICE美國交易所2號棉花7月棉跌1.82%，報每磅78.60美分；終場中國鄭州商品期貨5月期棉結算跌0.91%，報每公噸15275人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-假期後需求放緩，大連鐵礦石跌逾1%；隨著中國五一勞動節連續假期後，庫存需求緩解，鋼鐵需求疲軟，現貨交易量已連續三天走低，影響中國鐵礦石和鋼鐵產品價格下滑，致大連鐵礦石期貨價格受挫下跌。終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.82%，報每噸103.77美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲1.08%，報每噸870.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)