《美股》焦點股：安謀帶衰輝達；玩家縮手 Roblox暴跌22.06%

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●輝達（Nvidia）周四股價下跌下跌1.84%，收在887.47美元，受安謀下跌拖累。根據TrendForce調查，受惠於AI晶片大賣，輝達2023年營收大幅成長105%，至552.68億美元，首度超越高通（Qualcomm）的309.13億美元（下滑16%），稱霸IC設計產業。輝達的AI加速晶片拿下全球逾8成市場，新推出的H200及下世代的B100、B200、GB200可望在今年繼續帶動營收成長。

●晶片設計大廠安謀（Arm Holdings）上季業績表現亮眼，但全年營收展望令投資人失望，周四股價下跌2.3%，收在103.59美元。受惠於AI狂熱，安謀股價大漲，目前本益比已經逼近70倍，遠超出AI晶片王輝達的35倍，這使投資人更加居高思危。

●Roblox暴跌22.06%，收在30.42美元。該線上遊戲平台上季營收表現不如市場預期，且下修全年充值金額（Booking）預測，顯示因經濟前景不明且通膨升高，玩家正在收緊支出。

●羅賓漢（Robinhood Markets）跌3.1%，收在17.30美元，儘管該線上券商第一季業績表現優於市場預期。受惠於加密貨幣交易熱絡，以及升息提高利息收入，羅賓漢第一季營收獲利雙雙創下新高記錄。