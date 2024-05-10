機電四雄第一季營收創同期新高 中興電及士電獲利也改寫新高

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台電強韌電網計畫釋單的挹注，機電四雄士電、中興電、亞力及華城第一季營收全面改寫同期新高，士電及中興電兩公司率先公布第一季財報，均改寫同期新高。

機電四雄10日股價，除亞力下跌開出外，士電、中興電及華城都上漲開出，獲利回吐賣壓湧現，目前股價走跌。

台電強韌電網計劃持續釋單，士電本業獲利成長、又有業外收益挹注，第一季EPS 從去年同期1.52元攀升至2.27元；中興電首季EPS從去年同期1.56元增至1.93元，華城10日董事會承認第一季財報，亞力14日公布第一季財報。

華城因台電強韌電網計劃釋單而受惠、電力變壓器外銷美國大幅增長，自結3月合併營收15.58億元、年增48.44％，稅後純益3.05億元，EPS達1.17元，年增121％，加上已公布1月自結每股純益0.46元，雖然2月未公布獲利，但1月加上3月EPS達1.63元，市場樂觀預期，華城第一季EPS將逾2元，改寫同期新高。

士電第一季合併營收99.18億元，本業獲利9.57億元，加上業外、轉投資收益挹注，稅後純益11.8億元、EPS攀升至2.27元，全面改寫同期新高。

中興電第一季合併營收61.39億元、本業獲利12.25億元、稅後純益9.53億元，EPS攀升至1.93元，創同期新高。