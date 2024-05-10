「共創希望，重塑生命」 雲二監舉辦婉美女性戒毒團體成果發表會圓滿成功

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榮獲110年法務部表揚監所教化及保護事業有功團體的雲林縣婉美女性成長協會，近年來持續進入雲林第二監獄關懷與陪伴女性毒品收容人，本(113)年度特別與雲林科技大學EMBA第七屆學員於雲二監合作辦理「婉美女性戒毒團體」，成果豐碩，並於5月8日下午舉辦「婉美女性戒毒團體成果發表會」，參與戒毒團體同學們透過節目與課程成果的展演，在音樂與鼓勵的掌聲中，展現了她們重拾生命的自信。

「婉美女性戒毒團體」同學們除了透過表演演繹她們生命的蛻變，也訴說對課程的收穫與經驗，並且致贈環保筆筒與南瓜薄餅給講師及與會來賓。雲二監教化科黃峻強科長也親臨現場為同學們加油打氣。

「婉美女性戒毒團體」由劉姿伶理事長及陳湘嵐老師帶領婉美女性成長協會與雲科大EMBA第七屆的董正宗講師團隊，透過主題分享與多元專業培力課程，以生命教育與情感主題課程討論分享外，更由不同專業講師帶領體驗操作性課程，除了讓女性毒品收容人能親手製作環保紙藤筆筒，更有歌曲合唱練習、御飯糰製作及蛋塔與南瓜薄片烘培等豐富的活動，透過正向體驗強化女性毒品收容人自我探索與成長。

雲二監典獄長林文宗相當肯定「婉美女性戒毒團體」的成效，並感謝雲林縣婉美女性成長協會及雲科大EMBA第七屆學員的講師團隊對女性收容人團體課程的用心與付出，並認為雲二監與外界團體的合作是一次寶貴的經驗交流，期待未來能有更多類似合作機會，提供監所收容人豐富的課程。

本次雲林縣婉美女性成長協會與雲林科技大學EMBA第七屆學員於雲二監成功舉辦「婉美女性戒毒團體成果發表會」，除了展現了社會各界對戒毒工作的關注和支援，更為毒品收容人的康復之路注入了新的動力和希望。講師團隊成員皆期待著未來能有更多這樣的活動，為社會的和諧與進步貢獻力量。