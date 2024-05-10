母親節由來是甚麼？送康乃馨的原因？母親節典故公開

母親節到來，已經想好要用什麼方式和媽媽慶祝了嗎？一起吃飯、吃蛋糕？或者就只是個屬於全家人團圓的美好日子。但度過了這麼多次母親節，讀者們知道為什麼母親節不是確切的日子，而是設立在「5月的第2個星期天」呢？典故、由來一次公開。

母親節起源

關於母親節的由來，最早可以追朔到古代慶祝眾神之母的節日，在古希臘帝國，於每年的春季慶典中，人門會讚美和崇拜克洛諾斯的妻子，也是眾神之母瑞亞；在羅馬早在公元前250年就開始膜拜眾神之母塞貝爾；到了近代的16世紀時，英格蘭會在基督教四旬齋的第四個星期天表達對耶穌之母瑪麗亞的崇敬，又稱仲四旬齋日為「Mothering Sunday」，以上這些都跟現代慶祝的方式非常相似，不過真正把母親節設成「節日」還是一位安娜賈維思的努力推動。

母親節由來

安娜賈維斯（ Anna Jarvis，1864年5月1日－1948年11月24日 ）她是一位非常愛她媽媽的女士，甚至終生未婚就為了陪伴自己的母親。她表示，「我媽媽是一位很有同情心，而且心地善良的女士。」並提出要設立一個日子來紀念默默地做出奉獻的偉大母親們，可惜願望尚未達成就逝世了。不過也因為她於1907舉辦一連串的活動和慶祝，並申請將母親節定為法定節日，直至1908年5月10日在美國的西弗吉尼亞州和賓夕凡尼亞州正式開始、1913年美國國會確定每年5月的第2個星期天作為法定的母親節，並規定這一天家家戶戶都要懸掛國旗，表達對母親的尊敬。

同時因為此想法立意甚佳，很快便廣為流傳，並且跨越國界。在墨西哥、加拿大、南非、日本和非洲的人們，都加入慶祝母愛的行列。

為什麼母親節要送花和吃蛋糕？

關於母親節的慶祝方式，應該很多人都很好奇為什麼要送花和吃蛋糕吧？因為在早期，在外地工作的孩子們會在母親節這天，會刻意帶著伴手禮回家，即是在市集所販賣的蛋糕，同時回到家前他們還會在路旁灌木叢中所採集的野花獻給母親，造就了往後母親節要送花和吃蛋糕的慣例。

至於為什麼要送「康乃馨」呢？其實是安娜母親生前最愛的花朵是康乃馨，康乃馨也就成了母親節的象徵。

另外，中國自古就有代表母親的花──萱草（金針花），古時遊子臨出門遠行之前，總會先在母親所居之後院內室前種植萱草以表達孝心，希望母親因照顧和欣賞萱草使心靈有所寄託，並相信欣欣向榮的萱草可以象徵遊子在外平安健康，減輕母親對遊子的思念，所以華人也都很習慣在母親節送花給母親。

母親節為什麼在5月的第2個星期天？

母親節雖然各國慶祝的日子會有些許不同，像是美國、日本、新加坡、台灣等都選在5月的第2個星期天；英國、愛爾蘭共和國選在大齋期中的第4個星期天；挪威母親節是2月的第2個星期天；匈牙利、立陶宛、葡萄牙等則選在5月的第1個星期天，但有趣的是，大家不約而同都選在「星期天」慶祝，據說是早期孩子們為了減輕媽媽的負擔，會選在不用工作的日子來慶祝母親節，而在這個星期天孩子會幫忙做早餐、中午再全家人一起去教堂共進牛羊大餐，席間像是侍奉皇后般款待母親，讓媽媽有女王般的享受。

隨著時代的變遷及文化融和，雖然母親節過得越來越不一樣、禮物的選擇愈來愈多，漸取代單一以康乃馨作禮物的傳統觀念，但相信大家愛母親的心並不會減。

作者／Irene Chen

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