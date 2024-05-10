近3億陸農民工更老了！平均增9歲 40歲以下減2500萬人

第一財經報導，大陸國家統計局近日發布第16分年度《農民工監測調查報告》（《調查報告》）顯示，2023年大陸農民工總量2億9753萬人，比上年增加191萬人，增長0.6％。其中，本地農民工1億2095萬人，比上年減少277萬人，下降2.2％；外出農民工1億7658萬人，比上年增加468萬人，增長2.7％。16年來，農民工平均年齡增9歲，40歲以下減少2500萬人。

為準確反映大陸農民工規模、流向、分布，大陸國家統計局於2008年建立農民工監測調查制度，在農民工輸出地開展監測調查。調查範圍是大陸31個省（自治區、直轄市）的農村地域，在1730個調查縣（區）抽選了8613個調查社區作為調查樣本。採用入戶訪問調查形式，按季調查。 第一財經報導，梳理歷年《調查報告》數據發現，16年來，農民工規模增加超過7000萬人；但是，隨著農民工平均年齡增加，40歲以下占比降幅較大。 農民工平均年齡由2008年34歲，增加到2023年43.1歲，增長超9歲。 2008年農民工總規模約2.25億人，40歲以下農民工占比為70％，總數達1.58億人；與2008年相比，2023年40歲以下農民工占比下降25.4個百分點至44.6％。2023年農民工總規模為2.98億人。以此測算，2023年40歲以下農民工為1.33億人，比2008年減少超2500萬。 專家分析，一方面，中國社會人口老齡化程度逐步加深，農民工群體亦有體現；另一方面，隨著城鎮化進程不斷推進、農村居民受教育程度逐漸提高，一些農民工子女身分發生轉變。一定程度加大農民工群體大齡人員占比。 關於農民工年齡結構變化，2017年《調查報告》分析稱，受農村人口結構變化、各年齡段特別是50歲以上農村勞動力非農勞動參與程度提高、農民工就地就近轉移增加影響，農民工平均年齡不斷提高，50歲以上農民工占比重提高較快。 根據歷年《調查報告》，50歲以上農民工占比從2010年的12.1％，增長到2023年的30.6％。 與此同時，2010年以來農民工總量增速持續回落。2010年農民工總量增長5.4％，在2011年下降一個百分點之後，除個別年分略有回升之外，整體增速呈放緩趨勢。2018年增速降到1％以下。由於疫情，2020年增速為-1.8％；隨後兩年回升至2.4％和1.1％；2023年再次降至1％之內，與2018年增速持平，為0.6％。 第一財經根據歷年《調查報告》數據測算，從產業結構分布看，從事第三產業農民工占比持續提高。2018年農民工在第三產業從業占比過半，超過第二產業；2023年占比達53.8％。 從行業分布看，2023年從事製造業的農民工占27.5％，比2008年的37.2％減少9.7個百分點；從事建築業的占15.4％，比2008年略上升1.6個百分點，但與2014年高峰期的22.3％相比，下降了近7個百分點。 從農民工月均收入分行業看，相比上一年，2023年六大行業收入均增長。從事製造業農民工月均收入4780元（人民幣，下同），增長1.8％；從事建築業農民工月均收入5488元，增長2.4％；從事批發和零售業農民工月均收入4181元，增長5.1％；從事交通運輸倉儲和郵政業農民工月均收入5469元，增長3.2％；從事住宿餐飲業農民工月均收入3998元，增長4.6％；從事居民服務修理和其他服務業農民工月均收入3965元，增長2.3％。