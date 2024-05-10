AHC防曬再升級　彩妝天后、奧運國手雙推薦

氣候暖化已是環境氣候變遷趨勢，夏季越來越長且UV越來越強，導致曬黑曬老的外在刺激無所不在。起源於韓國醫學美容診所的AHC，首創不沾手、好攜帶、易補擦的防曬棒，至今已連續7年佔據韓國防曬銷售第一名、爆賣1200萬支，防曬棒旋風更從韓國開始陸續席捲全亞洲，成為霸榜神級防曬品。身為防曬女王AHC，2024全新推出「極致防禦零油光防曬棒」，又被稱為小黑盾防曬棒，採用AHC韓國醫美專研Air零重力防曬黑科技，羽量級輕盈貼膚，零負擔不黏膩，形成隱形盾一般，讓肌膚感受清爽零油光；並加入高純度積雪草，鎮定曬後肌膚，成為戶外運動的防曬首選。

夏天就該開心迎向戶外陽光，彩妝大師游絲棋分享她不曬黑不曬老的祕訣就是輕薄長效、隨時補擦。地球面臨氣候暖化與臭氧層消失的影響，歐盟旗下的氣候監控機構「哥白尼氣候變遷服務中心」於今年年初指出，2024年1月是「有史以來最熱的1月」。

防曬女王AHC韓國霸榜連續7年，2024全新推出極致防禦零油光防曬棒 SPF50+ PA++++ 14g 售價750元。圖／AHC提供

最熱愛戶外活動的彩妝大師游絲棋分享自己的防曬挑選心法：「我平常空閒時喜歡登山健行，冬天也會安排滑雪行程，高山及雪地裡的紫外線特別強烈，因此我對於挑選戶外活動使用的防曬品格外有心得！首先，質地是重要關鍵，必須輕薄膚觸、不黏膩不沾染，同時要長時間控油抗摩擦，並且在戶外活動時能輕鬆補擦！全新AHC極致防禦零油光防曬棒，品牌暱稱為小黑盾真的太貼切，完全符合以上條件，是我心中最佳戶外防曬首選！」游絲棋老師也特別推薦給夏天肌膚容易出油及脫妝的人，持久防曬，能讓肌膚看起來有柔焦感，同時肌膚感受也相當輕盈，沒有負擔。

甫取得2024巴黎奧運參賽門票，射擊甜心吳佳穎以傲人成績，有望成為里約奧運、東京奧運皆參與的三朝元老！吳佳穎本身是防曬控，相當注重日常隔離、戶外防曬，也是AHC的產品愛用者，說到防曬更是頭頭是道，吳佳穎分享：「我是重度防曬需求的防曬控！防曬已經成為我日間保養不能缺少的重要步驟，無論在室內或室外，都不會漏掉防曬這件事！」。

吳佳穎身為運動員、同時也是戶外自行車愛好者，在忙碌的訓練及比賽行程中，吳佳穎透露自己的秘訣：「因為紫外線對肌膚老化的傷害實在太大，必須滴水不漏防堵紫外線入侵。就如同射擊運動一樣，我非常專注在防曬保養上。」吳佳穎是敏感性偏乾的膚質，體驗AHC極致防禦零油光防曬棒「小黑盾防曬棒」之後，驚喜發現霧面的質地非常特別，輕輕一抹就輕盈貼膚，吳佳穎分享：「小黑盾防曬棒的包裝設計非常方便，可以輕鬆塗抹全臉不沾手，輕巧的體積可以放在包包帶出門，方便隨時補擦防曬。我最喜歡擦上去霧面效果，完全沒有油膜感也不會覺得悶厚，幾乎沒有以往使用戶外型防曬的感受，已經成為我每日必備的防曬品，相信夏天時也會成為油性肌膚或容易流汗的寶寶們首選！」

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