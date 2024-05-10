益張首季EPS1.95元 毛利率與EPS優於去年同期

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全球商用置物設備廠-益張（8342）公布今年第一季財報，首季合併營收3.83億元，年增22.4％，營業毛利率25.54％，高於去年同期19.29％，稅後純益6,548萬元，年增192％，EPS1.95元，優於去年同期0.67元。益張表示，商店展示設備訂單持續回溫，不僅優於公司預期，且第二季營運，有機會比第一季再成長。

益張表示，受惠於強勢美元，新台幣貶值，結算今年第一季匯兌收益2,173萬元，優於去年同期外幣兌換損失612萬元。由於毛利率維持高檔，加上業外收益大幅挹注第一季獲利表現，EPS達1.95元，創同期新高。

益張表示，今年第一季整體業績，年增22.4％，因歐洲市場揮別疫情期間景氣衰退及俄烏戰爭能源危機的雙重陰霾，成為推動公司業績增長的主要力量。

由於零售業穩步復甦刺激需求，益張看好歐洲客戶積極布局物流據點，積極擴大倉儲空間與配送運能，商店展示設備訂單持續回溫，不僅優於公司預期，且第二季營運可望比第一季再成長。

展望2024年，除美國客戶訂單穩定，公司看好未來醫療照護產業規模及冷鏈市場需求擴張，積極推廣不鏽鋼材質系列產品，以滿足市場對於醫藥品質、低溫、安全環境等差異化產品需求，期盼能不斷優化業務接單組合結構，維持公司營運成長動能。

益張透露，今年將加大商用展示架，及醫療相關設備布局，主因是消費者購物意願轉強，包括商場、量販展示架客戶訂單，已大幅回溫。

為增加生產效率，公司每年資本支出都斥資大約3,000萬元，進行生產設備升級與汰換，加上醫療設備產品出貨交期，已排入5月以後，公司看好今年上半年營運，至少可比去年同期好。

尤其，歐洲客戶訂單需求增加及美國市場訂單穩定，加上益張因參展機會增加，增加產品曝光度，有利於今年的營運。益張透露，公司在營收、業外收益，及毛利率等有利因素助威下，至少今年上半年營運，可望比去年同期好。

在商場、量販店的展示架營運方面，益張指出，去年前三季運費高及通膨等多項因素，客戶減少訂單，但商場、量販店的客戶訂單，自去年第三季、第四季已開始陸續回來，且去年第四季訂單開始回溫，加上今年第一季有匯兌收益挹注，因此，今年第一季營運績效表現亮眼。

為增加倉儲營運空間，益張已在同一工業區內，租下二層樓倉儲空間，藉以增加倉儲空間，增加產品出貨量，長期仍將在附近尋找較大土地廠房，建置完整自動化產線。

益張去年開發第一套電動移動倉儲系統，因結合物聯網（IoT），凸顯倉儲自動傳輸功能，因效果不錯，首套產品已賣掉，營造未來電動移動倉儲系統的商機。目前客戶開發將先以國內倉儲系統業者，及高端電子製造公司等目標客群為主。

益張的產品應用領域，以展示架、醫療設備及倉儲物流等領域，由於益張的產品在不鏽鋼材質佔比愈來愈高，且不鏽鋼應用產品，愈來愈多，均有利於公司的營運。