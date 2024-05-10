《美股》分析：聯準會+債市 風險買盤迎綠燈；美國通膨將重拾跌勢

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●因擔心聯準會最終可能不是降息而是升息，以及擔心中東緊張局勢可能升級，美股在4月大幅拉回整理。近來美股逐步收復4月份下挫的失土，本季以來道瓊指數只跌1.1%，標普500指數跌0.8%，那斯達克指數微跌0.2%。UBS Private Wealth Management常務董事Brad Bernstein表示，我們幾乎已經完全收復。在談到債息回落時，他表示，過去幾天發生了一些有趣的事，這些事確實有助於讓債市平靜下來，包括美國財政部和聯準會宣布收購公債的計畫。

●MRB Partners全球策略師Phillip Colmar表示，數據有點疲軟讓聯準會得以守住偏向鴿派的政策立場。周四的市場把請領失業金人數報告視為利多，只要債息沒有帶來威脅，對市場而言就是「綠燈」。聯準會和債券市場一起給風險買盤開了綠燈。

●瑞銀預期從下周的美國4月消費者物價指數（CPI）開始，接下來陸續發布的通膨數據將開始走低，因為最近的數據顯示美國的住房成本正在下跌，而消費者支出也將下滑。報告指出，我們預期未來幾個月美國通膨率將重拾跌勢，我們認為通膨率將在未來幾個月開始朝著回到聯準會設定的2%目標邁進。