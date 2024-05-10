蘋果AI猶抱琵琶半遮面 真能賽道超車？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

股神巴菲特今年第一季大砍蘋果持股，但他指出僅因稅務問題，長期仍看好蘋果。不過，因中國市場放緩及AI落後等問題，蘋果今年迄今表現不佳，為挽回頹勢，庫克宣布蘋果將推出「AI相關的重大計畫」，究竟他葫蘆裡賣什麼藥，能否讓蘋果找回往日榮光？能靠新品與即將到來的開發者大會，迎來亮眼股價嗎？

史上最強iPad Pro 蘋果跨入AI的第一步

暌違18個月，蘋果（Apple）終於推出iPad新品及週邊，包括兩款iPad Air、兩款iPad Pro、Apple Pencil Pro及魔術鍵盤。

本次亮點在備受矚目的新版iPad Pro分11吋及13吋兩款，除了將FaceTime視訊鏡頭移至較長側邊之外，也首度讓兩款iPad Pro改用P-OLED（串聯式有機發光二極體）螢幕，更重要的是，新一代iPad Pro運算核心一口氣從上一代內建的M2晶片跳級到M4晶片，超越最新MacBook Pro的M3晶片。

M4晶片由台積電3奈米製程技術支援，運算速度比M2晶片高出50％，全新的神經引擎，增強AI能力，讓新款iPad Pro成為蘋果首款由AI驅動的設備。

M4晶片有多強？

M4晶片全新CPU最高可搭載10核心，而新的10核心GPU以M3首度採用的新一代GPU架構為基礎，為iPad首次帶來動態快取，以及硬體加速光線追蹤和網格著色技術。

M4擁有Apple歷來最快的神經網路引擎，可支援最快達每秒38兆次運算，比現今任何人工智慧（AI）PC 的神經處理單元都還要快速。結合更快的記憶體頻寬、CPU內的新一代機器學習（ML）加速器，以及高效能GPU，M4將全新iPad Pro打造成極致強大的AI裝置。

此外，蘋果在iPadOS作業系統上，剪輯軟體Final Cut Pro、混音軟體Logic Pro 2等，也都強化了AI的應用功能。

推薦閱讀 蘋果新iPad Pro 內建M4晶片

新版的iPad或許只能算是蘋果全速進入AI領域的起手式，蘋果執行長庫克表示，過去5年蘋果在AI研發上的支出超過1,000億美元，相信蘋果擁有在這個新時代脫穎而出的優勢，包括蘋果能無縫整合硬體、軟體和服務、蘋果擁有具突破性的晶片與領先業界的AI「神經元引擎」（Neural Engine），及蘋果的創新技術，他並透露，在6月舉辦的全球開發者大會（WWDC）上將宣布「AI相關的重大計畫」。

為了庫克口中的「AI相關的重大計畫」，蘋果近來加強了在AI投注的力道。綜合媒體報導，蘋果開發自己的AI工具Open ELM，這是一個由不同參數大小構成的一系列開源大型語言模型，可運行在端側設備上，據了解，該系列模型包含2.7億、4.5億、11億和30億共4個不同參數版本，基於較小的參數量，這些模型可在端側設備上獨立運行，而不必連接雲端伺服器。

具體而言，Open ELM一共包括4個預訓練模型和4個指令調優模型，這些模型可運行在筆記型電腦，甚至智慧手機上。蘋果舉例表示，其中一台是配備M2 Max晶片、64GB RAM，運行macOS 14.4.1的MacBook Pro。

同時，蘋果也求助於外力，包括傳出與Google和OpenAI洽談，希望能將其生成式AI模型整合到新款iPhone和下一代行動作業系統iOS 18當中。此外，蘋果收購了加拿大AI新創公司DarwinAI與巴黎AI新創公司Datakalab。

雖然截至目前為止，蘋果就AI產品進度證實的部份寥寥無幾，但分析師已經迫不及待地開始壓寶。投資公司Wedbush分析師在一份研究報告中指出，預期蘋果將推出一個「AI App Store」，開發者將以此為起點，把自己的應用引入更多具備AI功能的新產品，而AI計畫的細節，將可能決定iPhone的銷量何時會再次上升，成為推動iPhone銷售的下一個 「超級周期」。

傳蘋果開發AI晶片？合作夥伴你我都熟悉

根據華爾街日報報導，蘋果正在開發AI晶片，且持續與台積電密切合作。知情人士指出，蘋果的伺服器晶片相關組件，可能更偏向致力於AI模型運作，而不是訓練AI模型，但目前是否有成果尚不清楚，蘋果方面亦不對此回應。

報導指出，蘋果正積極研發能運作數據中心伺服器的AI自研晶片，有望助蘋果在AI軍備競賽中得到優勢。知情人士表示，這項代號為ACDC（Apple Chips in Data Center）的專案包含了針對iPhones、iPads、Apple Watch及Mac的設計晶片。

據傳ACDC專案已進行多年，雖然目前仍不清楚新晶片何時問世，但因蘋果預計在6月的開發者大會公布許多新的AI產品及重大訊息。目前看來，蘋果的未來似乎都壓在6月的WWDC上了。

國際金融機構摩根大通（J.P. Morgan）分析師認為，考慮到硬體可能需要重大升級，他們的基本假設是，AI帶來的iPhone更新周期將在2026財年到來，開發者大會的重點將擺在最新軟體中推出的生成式AI功能，而這些功能的發布時間和硬體升級的作用，可能意味著AI主導的iPhone更新周期會比他們預測的來得更快。

數據分析機構Melius Research分析師Ben Reitzes及Jack Adair則表示，即將公布的AI計畫應該會催生新的服務，並可能迫使用戶在未來三年內升級所有設備，以便使用新的服務。

所以股價要噴了嗎？花旗集團分析師建議這時間前上車

因中國市場放緩及AI落後等問題，蘋果今年迄今表現不佳，但花旗分析師Atif Malik看好WWDC開發者大會將帶來的後續效應，建議投資人在6月10日前買進蘋果股票，並喊出目標價210美元。

根據巴倫周刊（Barron's）報導，Atif Malik表示，預計蘋果將推出多種人工智慧開發工具，以增強其設備及作業系統的互動性和生產力，其中可能包括客製版 Siri等功能。

推薦閱讀 蘋果AI新布局 自研晶片助陣雲端功能