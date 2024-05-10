《電週邊》外資送暖喊買 緯創目標價揭曉

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【時報記者任珮云台北報導】緯創(3231)自4月以來，由高點向下走跌，一度回測到108.5元。緯創公布的4月營收726億元，年增17%，符合市場預期。美系外資出具最新報告，給予「買入」評等，目標價為157元。

外資表示，緯創4月份筆記型電腦出貨量為160萬台（3月份為190萬台），桌上型電腦出貨量為7億台（3月份為9億台），顯示器出貨量為8億台（3月份為8.5億台）。4月份，通用伺服器和AI伺服器收入均較上個月增長。對於第二季度，Wistron認為筆記型電腦出貨量可能季增5~10%，桌上型電腦出貨量季增10%以上，顯示器出貨量個位數成長，伺服器出貨量將隨著AI伺服器的持續增產而增長。

Wistron一直是AI GPU UBB（通用基板）的主要供應商，Nvidia的Blackwell和AMD的MI300X的銷售增長，將支持其營運動能到2025年。子公司緯穎（6669）的前景看起來更加強勁，主要是由ASIC AI伺服器訂單及及重要的旗艦型客戶，將驅動緯穎在2024年至2025年間的營運，其中一些產品的毛利高於平均水平。

外資預估，緯創集團層面的AI伺服器銷售（組件和系統）今年底達到63億美元，其中緯創為19億美元，緯穎為42-45億美元，佔集團收入的19%，我們預計這一比例將在2025年會再攀升至28%。