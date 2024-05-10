《國際金融》歐股3刷歷史新高 工業股激昂上漲

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】受到工業股推動，歐股周四小漲，收在創紀錄新高；與此同時，西班牙外換銀行(BBVA)宣布敵意收購規模較小的競爭對手薩瓦德爾銀行(Sabadell)之後，股價跌至近兩個月新低。

周四泛歐Stoxx 600指數擺脫早盤跌勢，收盤上漲1點或0.19%，為516.77點，連續第三個交易日刷新歷史新高。同時英國股市上漲0.33%，再寫歷史新高。

德國股市上漲近1%。西門子、ABB和施耐德電機(Schneider Electric)等在德國上市的工業股皆上漲超過1%。

由於企業財報強勁，歐洲央行表示6月可能降息，以及中東局勢的緩和，讓Stoxx 600指數在5月走勢更加積極。

City Index資深市場分析師Fiona Cincotta表示：「歐洲央行將很快地在6月降息、並可能啟動降息循環的看法，是最大推動因素」。

在外換銀行直接向股東提出了122.3億歐元的收購報價後，儘管薩瓦德爾銀行董事會已經拒絕該提議，但後者股價仍大漲3.1%。

外換銀行跌6.7%，西班牙股市跌近1%。

Cincotta表示，這種敵意收購在歐洲很少見，讓市場有些驚訝。

汽車股連續第二天下跌，賓士由於除息交易，股價跌5.8%。

其他由於除息交易，對股價造成壓力的有匯豐控股和德國的安聯(Allianz)，分別下跌1.8%和3.7%。

在財報表現方面，比利時藥物開發商Argenx在公布第一季財報後，下跌5%。

義大利支付集團Nexi公布第一季核心獲利大幅優於預期，股價升6.4%。

貝思半導體宣布收到26套混合黏合系統的訂單後，股價上漲3.6%。

根據LSEG數據，目前Stoxx 600指數成分股當中，有至少61%公司公布第一季獲利超出預期。而過去一般超出預期的比率為54%。