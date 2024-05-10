《水泥股》台泥和平廠水泥窯月底回歸 恢復去化花蓮市區垃圾

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【時報記者郭鴻慧台北報導】台泥(1101)花蓮和平廠受到四月初花蓮強震影響，設備受損暫停生產，其中一號窯四月25日已恢復運轉，二號窯因歲修預計5月28日回歸運轉。

台泥指出，受限目前花蓮到和平的台九線僅能小車通行，垃圾車無法北送。台泥表示，花蓮北上的清水橋路段若五月底如期開放大車通行，台泥DAKA再生資源利用中心即可開始協助去化花蓮市區垃圾。

另一方面，台泥震災後雖忙於廠內復原工作，但也不忘持續關懷社區。台泥和平廠8日啟動臨時災民安置所，和平廠所在的花蓮和平村和仁部落因地震後又遭遇強烈雷雨，發生土石流災情，導致部落緊急撤離居民至和平村辦公室收容，災害發生後至今兩周仍有許多和仁部落長者，因心理恐懼不敢返家。

接獲秀林鄉公所訊息後，台泥緊急動員廠內同仁將舊辦公室改建成臨時安置所，更換照明設備、鋪設地墊，安裝新飲水機和熱水器，讓長者們可以洗熱水澡，甚至可以開伙更貼近正常生活狀態。

首批11位和仁村民已順利入住，所有隨身家當由台泥DAKA團隊協助長者們搬運。71歲的李家奶奶說：「雖然很想回自己的家，但實在太危險，部落裡土崩的聲音很讓人害怕！住在台泥這裡至少鄰居好朋友都在身邊，比較安心！」和仁災民自救會會長宋菊花說：「台泥安置所比村辦公室舒服很多！空間大、乾淨明亮，可以洗熱水澡、也有餐桌，也能到戶外走動，非常感謝」。