《資服股》邁達特取得奧義智慧代理權 布局資安維運

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【時報記者莊丙農台北報導】邁達特(6112)取得奧義智慧科技（CyCraft Technology）代理權，雙強聯手推展AI SecOps和7x24 MSP與資安解決方案，協助企業提升資訊架構效能以及資安事件處理精準度與速度。

邁達特董事長曾文興表示，當前企業IT環境、資料類型、威脅型態日趨複雜，使企業資安人才缺口持續擴大，企業亟需導入由AI驅動的資安維運（AI SecOps）解決方案，以期有效提升資安維運效率。邁達特看準企業AI SecOps長遠需求，結合奧義智慧在AI SecOps方面的強項，以深化邁達特全年無休的MSP代管服務和資安維運量。

奧義智慧科技共同創辦人吳明蔚則表示，奧義智慧是唯一台灣資安原廠獲得國際頂尖研調機構Gartner和IDC收錄在AI與資安託管及資安威脅等報告中，同時通過美國權威MITRE ATT&CK評測，並在Gartner Peer Insights的客戶滿意度取得五星推薦。

奧義智慧以AI技術自動化解決過去極為耗費人力的端點偵測與應變、特權帳號衝擊分析與外部曝險管理等長年痛點，研發最自動化的AI科技，打造亞洲最先進的AI資安戰情中心，確保客戶的數位韌性與永續經營。奧義智慧特別是在公部門有逾100個政府機關、警政、國防單位、在金融業有逾50家銀行及證券等機構，以及高科技產業中也擁有超過70家指標企業客戶。

本次合作可透過邁達特實質三班制的MSP Center技術團隊，搭配奧義智慧的XCockpit自動化威脅曝險管理平台，提供企業頂尖的資訊戰情即時監控，涵蓋架構、效能、服務、可用性與資安等環節。尤其針對資安環節，邁達特可提供資安監控維運服務（Level 1 support），即時針對重要安全警報提供技術支援及事件追蹤管理，降低企業CISO和IT人員的負擔和資安SOC運行門檻。