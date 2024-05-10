比價效益激發！新北「2區」房市走升　專家揭「不意外關鍵」

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新北市身為全國人口最多的都市，又有豐富的產業發展、便利軌道建設，以及共建設與開發挹注，帶動房市走熱；好時價房市分析顯示，交通建設帶動房市，新北行政區房價指數年漲幅前三名，為林口區8.9％、五股區7.9%、泰山區7.1％，而泰山新成屋平均單價漲幅更勇居新北市第一。住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，泰山這幾年因為輕軌，以及與新莊交界處的重劃區概念，還有新莊區的外溢房市，加上比價效益激發的量能，使房市看好。

好時價數據分析，新北市各行政區房價指數年漲幅前三名，分別是林口區8.9%、五股區7.9%、泰山區7.1%，都屬於新北蛋白區，漲幅壓過蛋黃區的板橋區、永和區、中和區。此外，2019至2023年，各區域5年內新成屋平均單價，泰山從每坪30.8萬元漲至50.5萬元，漲幅達64％，高居新北市第一，相當驚人。

陳炳辰指出，2019年為近年房市熱潮剛要準備起飛，2023則已達一定熱度，因此統計結果呈現房價走增毫不意外，泰山在這幾年因為輕軌，以及與新莊交界處的重劃區概念，還有新莊區的外溢房市，加上比價效益激發的量能，為房價主要翻漲的因素。

陳炳辰表示，林口區則有產業園區、知名企業進駐，和TPASS套票通勤效益，加上本來為知名重劃區，還有學區因素，家樂福、A9站、新北AI園區等居住地帶不斷推案，價格也屢屢挑戰區域價碼。

陳炳辰分析，林口及泰山兩地帶諸多優勢，兼支新興推案地帶多，比起其他一線區域的價格天花板，或是已漸飽和的開發地帶，又或是二線地帶的建設還未到位，都讓泰山與林口的績效亮眼其來有自，房市走升並不意外。