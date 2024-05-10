害公司蒸發540億 百度副總狠嗆員工搞丟飯碗

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狠嗆員工！害百度蒸發540億 「女惡魔」副總裁搞丟飯碗

【中時新聞網 賴宇萍】中國大陸百度集團副總裁、公關部門最高主管璩靜近日因狠嗆員工的「沒人性」發言遭到輿論砲轟。根據新浪財經、南方財經等陸媒最新報導，璩靜已經從百度離職。

據陸媒《21世紀經濟報導》9日晚間報導，多位消息人士透露，百度副總裁璩靜已經離職，而百度即將就此發布通告。目前百度內部的工作平台上已經顯示璩靜離職。璩靜個人的朋友圈狀態已改為3日可見。

璩靜身為百度公關第一把手，親自開設抖音帳號，希望打造有如小米創辦人雷軍的網紅現象。她從5月1日開始發布4段短影音，主要分享自己的工作模式與理念，粉絲數飆升到95萬人左右。

但是短短不到一周，就因為發表「公關員工不可以有假期」、「員工離職秒批」、「和員工只是僱傭關係，為什麼要考慮員工的家庭」等爭議言論，引發熱議，最後落得清空帳號的處境。

璩靜爆發失言風波後，百度形象大傷，在港股、美股合計市值蒸發逾120億元人民幣（約新台幣540億元）。

傳出璩靜離職的消息後，大陸網友紛紛叫好，「拍手稱快」、「秒批」、「是被撤職了吧？」、「離職應是最體面的方式了」、「沒有特權別裝逼，裝逼就遭雷劈！」

嗆員工「我又不是你婆婆」陸企副總昔超狂工作被挖出

【中時新聞網 吳美觀】百度公關副總裁璩靜近日在多則短影音談論員工的內容過於刻薄，遭到大批網友砲轟。9日晚，陸媒消息指出，璩靜已經從百度離職；沒想到禍從口出，害自己丟了飯碗。璩靜在2021年入職百度，推估年薪約1000萬元人民幣（約台幣4500萬元），此前她曾任華為公共及政府事務部副總裁，早年碩士畢業還當過新華社記者。

第一財經報導，有消息人士透露，百度副總裁璩靜已離職，目前在公司內部工作的溝通軟體上已經顯示離職。

綜合陸媒消息，5月初，璩靜在抖音上大談職場看法，她說，「員工鬧分手提離職我秒批，為什麼要考慮員工的家庭，我又不是她婆婆」，此話一出，遭網友狂批是嚴苛、無情的主管，她頂著「百度副總裁、百度公關一號位」的頭銜，短短5天粉絲數達到95萬，但也有人質疑她是買粉絲造假。

璩靜在「300封舉報信灑滿工位」影片中，自曝空降百度副總裁時，曾遭到下屬妻子以300封舉報信檢舉行為不端。而在另一支「職業婦女對家庭的最大遺憾」影片中，她說因為工作太忙，忘記幫兒子過生日，卻記得同事的生日，而更離譜的是，要問保母才知道大兒子幾年級了。

有評論指出，璩靜作為百度公關主管，不顧個人言論的影響，執意向社會傳遞把員工當工具壓榨而不顧情緒的不良職場價值觀，無法提升百度品牌形象，卻給百度造成負面輿情。

在一連串失言風波後，不僅導致百度市值蒸發逾120億元人民幣（約台幣540億元），璩靜9日凌晨發文道歉，她的言行跟百度沒關係，大家的批評也很中肯，她會深刻反思、虛心接受。

公開資料顯示，璩靜於2000年考入西安外國語學院英語專業，2004年畢業後，進入北京外交學院英國語言文學專業進修研究生，研究方向為美國研究。

2007年，璩靜碩士畢業後，先後在新華社國內部、中央新聞採訪中心擔任記者等職。2015年，任華為公共及政府事務部副總裁、中國媒體事務部部長。2021年8月，入職百度，任副總裁，負責集團公眾溝通部工作，自詡為百度公關一號位。有媒體預計，其年薪在1000萬元人民幣以上。