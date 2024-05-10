貨櫃三雄航速飆 萬海連2日漲停 法人眼睛看向另2家 船票你要買那張？

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中東危機遲未緩解吹漲海運運價，貨櫃三雄財報因此備受關注，萬海（2615）率先吹響號角，第一季稅後純益46.23億元、每股稅後純益（EPS）達1.65元，較上季、去年同期雙雙轉盈，股價連續2日登頂，長榮、陽明盤中也一度攻上漲停，法人評估，2Q24運價走勢優於預期，紅海事件未見緩和跡象，有利調升獲利預期，同步調升長榮、陽明的目標價。

萬海2024年首季合併營收276.18億元、年增8.06％，歸屬母公司淨利46.23億元，每股稅後純益（EPS）1.65元，較上季、去年同期雙雙轉盈，繳出年增318.22％的佳績。陽明、長榮將分別在10、14日公布首季財報，法人估，陽明首季營收季增33％、年增18％、轉盈無懸念，長榮季增27％、年增32％，獲利有望拚年季雙增。

萬海今（10）日開盤未久再度攻上漲停，約2萬張排隊等買，萬海股價已連5漲，近5日漲幅逼近3成，陽明盤中一度亮燈漲停，開盤不到1個半小時成交量已逾30萬張，長榮也一度觸及漲停價位。

國內法人分析報告指出，SCFI指數近期連續四周呈現反彈，五一長假前一周單周漲幅近10％，主要原因在於因臨近中國五一長假，航商主動減艙導致短期供需出現吃緊狀況，進而推升運價大幅調漲。五一長假過後，儘管需求回溫幅度不明顯，然艙位尚未完全返回，導致市場處於滿艙狀態，將有利支撐運價走勢。

展望後市，紅海危機事件的持續性以及貨櫃市場新船大量下水仍是運價走勢的最大變數；2024年貨櫃市場運力增速逾9％，然紅海事件導致航商繞道而行有望去化部分過剩運力，倘若航商繞道好望角成為常態，則市場供需結構有望接近平衡，航商的獲利及評價將可望獲得提升。

法人表示，2Q24運價走勢優於預期，紅海事件未見緩和跡象，有利調升獲利預期，近期長榮股價有所修正，給予「買進」的評價，目標價205元，至於陽明目前評價約2024年PBR 0.65X，處於歷史低檔區間，陽明投資評等調升至「買進」，目標價68元。