最棒的母親節禮物！慢飛天使趕上成長進度

今年5歲的小麥，先天性肺功能發育較不佳，領有第4類重度的身障手冊。2歲前幾乎都在加護病房中接受照顧，出院後需使用胃造口協助補助營養，每日更需要氧氣製造機，透過管線輸送足夠的氧氣給小麥，以利維持呼吸功能。原本需要天天揹著氧氣機的慢飛天使，透過兩年多的早期療育，孩子趕上成長進度，就是最好的母親節禮物。

當小麥2歲時，還不會走，情緒起伏大，認知能力較為落後。為了小麥能跟得上同齡孩子的學習腳步，2021年媽媽帶著小麥來到鳳山早療中心銜接時段服務，由於長時間住院，小麥較沒有機會練習走路，在時段班時先從爬行開始訓練，學走路的過程小麥容易放棄和哭泣，甚至相當依賴氧氣機。

2022年開始日托服務，經過早療專業團隊的陪伴下，爸爸和媽媽積極地跟中心一起配合，小麥逐漸戒除對氧氣的依賴，能夠靠自己呼吸。鳳山早療中心資深教保員沈小鳳說，剛來時媽媽非常徬徨，一邊講小麥的狀況一邊流著眼淚，但是伊甸在家庭支持上給了媽媽非常大的支持，工作人員親自到家裡，做給媽媽看，讓媽媽學到能力之後，在家裡可以運用。

在早療的幫助下，現在的她不再需要氧氣機，小麥除了肺活量提升，在肌力上也越來越進步，現在已經可以跑跑跳跳，也能用口語表達，目前也正在如廁訓練，讓媽媽非常感動，也很感謝伊甸，讓她看見孩子的成長及潛力，也在精神與照顧教養上給予很大的支持及鼓勵。當參加親子活動，看到孩子和其他孩子一起在課堂中活動，可以自己吃飯，也可以跑跑跳跳，讓人親眼看到早療的成效。

母親節前夕，小麥媽媽說，「在照顧小麥的日子裡曾經很猶豫、心很累，幸好早療中心的支持，讓我不灰心。非常感謝鳳山早療中心的支持，讓孩子的未來不一樣了。