ETF成為全民運動！第八屆《Hit FinTech》金融科技產業高峰會5／29盛大舉辦

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ETF成為全民運動！元大台灣價值高息ETF（00940）募集規模達新台幣1752億元，加上元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大美債20年（00679B）皆是本土資金明顯動能，讓台股自五月以來持續站穩兩萬點大關，此外，自從美國證監會於一月份開放比特幣現貨ETF以來，比特幣價格也一度創下7.3萬美元歷史高峰，近期雖回檔到6萬美元關卡，但確實讓更多沒有關注虛擬資產領域的一般投資人，開始研究進場的投資策略。

根據中央銀行的報告指出，比特幣現貨ETF不僅可降低比特幣的投資門檻，亦可使比特幣成為金融市場的投資選項。因此可望吸引部分傳統金融市場資金投入虛擬資產，並可能提高虛擬資產流動性。

除了散戶可以自行購買外，金融機構的財富管理部門同樣可以推薦客戶購買。而受監管的ETF，更可能吸引持有龐大資金的投資機構參與投資。

在美國核准比特幣ETF後，香港隨即在四月底跟進開放，更加碼推出以太幣現貨ETF，開了全世界先例。至於在台灣，金管會原先禁止國內券商，提供複委託服務讓本土投資人購買美國比特幣ETF，但已請券商公會進一步研議方案。

為了深入探討ETF的蓬勃發展與投資需求，第八屆《Hit FinTech》金融科技產業高峰會將在5月29日在台中長榮桂冠酒店舉辦。本屆峰會由KNOWING新聞、幣特財經、鍶科技、陽明山未來學社共同主辦，已確認共襄盛舉的海內外產官學研領袖，包括台中市副市長鄭照新、臺中市政府數位治理局長林谷隆、陽明山未來學社理事長葉匡時、宇智顧問董事長吳志揚、立法委員黃珊珊、立法委員楊瓊瓔、立法委員張嘉郡、立法委員廖偉翔、波場TRON創始人孫宇晨、HOYA BIT創辦人暨執行長彭云嫻、STARBIT暨Jcard執行長鄧萬偉、矽谷橡子園創投原始合夥人林富元、矽谷Acorn Pacific Ventures 創投基金合夥人吳德威、紐約華爾街Leich資本管理公司前執行長林豐盛、國立臺灣大學資訊工程學系暨資訊網路與多媒體研究所副教授廖世偉、銘傳大學金融科技學院副教授兼主任林盟翔、中信金融管理學院科技金融研究所所長徐珮菱、全盈支付總經理劉美玲、彼雅特科技創辦人溫宏駿、紅樓資本共同創辦人楊曜陽、Digital Domain數字王國執行董事孫大千、中華民國數位金融交易暨資料保護協會副理事長翁仲和，持續更新中的議程與貴賓講者安排，請參考峰會報名官網：https：／／www.accupass.com／event／2403211603061223589863