理想大地推【理想消暑水漾假期】住宿專案 開起暑假新玩法

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為了讓小朋友渡過一個難忘暑假，大人們可以充分放鬆的美好假期，理想大地渡假飯店特別串連豐之谷生態公園、理想大地新開發第二期的PAARK水岸生活園區，一次遊玩三大園區，推出【理想消暑水漾假期】住宿專案，即日起至6月20日前預訂，二大一小同行享此專案8折優惠；加上政府振興觀光旅遊於6月1日起至9月30日補助自由行，平日每房補助$1,000、假日$500，以及花蓮縣政府推動的「2024永續遊花蓮」國內外旅行團獎勵方案，6月起到洄瀾旅遊輕鬆又超值！

【理想消暑水漾假期】即日起至2024年8月25日，二大一小同行$10,999起，入住西班牙主題豪華客房乙晚，享有輕盈Mini Bar、里拉自助早餐、里拉自助晚餐或風味中式晚餐乙次(人)、湖畔小憩音樂饗食吧(無酒精飲料$50)折價券乙張、花蓮機場/車站定時定點來回接送乙次(需預約)。再加贈「乘船遊園迎風揚」包括應許運河遊艇導覽、生態竹筏體驗、PAARK水岸生活接駁車乙+PAARK水岸生活遊船乙次/人。

今年暑假特地推出「夏日戲水High翻天」，專為大小朋友設計的獨木舟體驗、水彈槍大戰、小美人魚大變身乙次(人)。另外，三天二夜、二大一小同行$17,790起，除了上述優惠內容外，還可以三選一以下活動，計有「繽紛夏艷下午茶」，或是「後山野趣半日遊」的田園生活感受，亦或是「理想學院手作樂」可學習PIZZA、釣魚、射箭、果醋、香氛磚DIY等體驗！

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