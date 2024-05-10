《半導體》兩外資同步看好 宏捷科多頭卻不領情

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【時報記者張漢綺台北報導】宏捷科(8086)第1季每股盈餘1.09元，累計前4月合併營收為17.32億元，年增276.33%。宏捷科表示，第2季營收可望不低於第1季，兩家美系外資最新報告同步看好宏捷科，均給予宏捷科目標價195元，不過宏捷科早盤股價走弱。

中低階智慧型手機市場復甦，且AI手機助攻，讓宏捷科第1季業績亮眼，單季營業毛利3.17億元，單季毛利率24.6%、營業淨利2.22億元、營益率17.2%、稅後盈餘2.14億元，季增42%，年成長209%，單季每股盈餘1.09元，創下10季獲利新高。

宏捷科4月合併營收4.47億元，月成長1.25%，年成長276%，持續創下30個月以來營收新高，累計前4月合併營收為17.32億元，年增276.33%，宏捷科表示，第2季合併營收可望不低於第1季，有望維持月增、季增成長趨勢。

宏捷科公布財報後，兩家美系外資出具最新報告，其中一家美系外資表示，我們維持對宏捷科正面看法，宏捷科是砷化鎵產業變化主要受益者，考量公司製造成本低於同業且生產效率更好，以及公司在主要客戶市佔率提升，我們預期宏捷科將有較同業更強的營收成長率，預估2024年到2026年的複合年成長率為47%，且將有更好的獲利能力，我們相信公司毛利率可望從2023年的15.2%成長至2026年的32.1%，給予「買進」評等，目標價195元。

另一家美系外資亦對宏捷科中長期前景有信心，預期宏捷科可望從Qcom(高通)取得更多份額，以及更多大陸RF射頻設計公司支持，給予宏捷科「建議加碼」評等，目標價亦是195元。