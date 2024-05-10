謝金河再批臉書詐騙多 指詐騙橫行是政府不作為所造成

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財訊傳媒董事長謝金河近來飽受網路詐騙的困擾，行政院會昨（9）日通過打詐專法，他也再度透過臉書發聲，「詐騙橫行是政府不作為所造成！」

行政院會通過打詐專法，數位部將從數位經濟四大產業（網路平台廣告、第三方支付、電商、網路連線遊戲）進行源頭防詐；NCC將要求電信業者從四面向，嚴防詐騙集團透過電信詐騙；金管會則是從金融業及虛擬資產平台，嚴控帳戶成詐團騙錢工具。

未來網路廣告平台未依通知下架詐騙廣告，最高可罰2,500萬元，經專家審議可流量管制或阻擋連結，形同封網。且將要求包含TikTok等境外大型網路平台設置法律代表人，等同「類落地」。

在金流方面，數位部負責第三方支付業，金管會則是從金融機構及虛擬資產平台，強化認識客戶，並控管金流與幣流，避免詐騙集團透過各類帳戶取得不法所得。

謝金河以「詐騙橫行是政府不作為所造成！」為題發文，指打詐四法通過後打開FB，跳出來的畫面都是他的詐騙廣告，這些詐騙集團似乎擺明跟著政府對著幹！現在打詐四法通過，重點在於政府的執行力，尤其是對平台業者的廣告刊登，台灣的法律代理人及法律責任，刊登詐騙廣告業主的金流，應該要更進一步規範。

他說，到目前為止，詐騙最猖獗的都在臉書，很多人鼓勵他直接去告馬克．佐伯格，但那太過滋事體大，也不見得有效果。他建議在臉書刊登廣告必須採取實名制，並交代金流，一旦有人受騙，刊登廣告的平台及廣告業主必須付連帶賠償責任。

他認為，政府的打詐必須統籌，不能互推責任，形成三不管地帶，像是數發部，金管會，警政機關，內政部，大家好像都有責任，最後好像都束手無策，只好互推責任。

謝金河提到，最近有新科內閣部會首長告訴他，賴總統對於詐騙橫行，目無法紀的行為，非常在意，聽說還給數發部新科黃彥男部長的指令就是全面打擊網路詐騙。行政院會將卸任的陳建仁院長召集內閣首長推出打詐四法，他給予肯定。

謝金河也呼籲臉書等平台，不要為了賺黑心錢，做了違背良心的事。