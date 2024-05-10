台中市第一季公司、商業登記指標的增幅 奪6項全國冠軍

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經濟部最新統計資料出爐！台中市公司與商業登記數據表現亮眼，今年第一季相較去年同期，在家數、資本額各項指標的增幅，奪下6項全國冠軍，顯示企業肯定投資環境，持續設籍投資，也造就台中平均每季在公司、商業登記上，都保持4項以上奪冠的好成績。

台中市經發局長張峯源表示，公司、商業登記指標，可以從家數及資本額成長數、成長率共計8項經濟指標中觀察，今年第一季台中市相較去年同期，商業登記家數成長4,728家、成長率3.67％；商業登記資本額成長11.68億元、成長率4.89％；公司登記家數成長3,969家，公司登記資本額成長率5.84％，共計奪下6項冠軍，各項數據相當亮眼。

張局長說，一般而言，公司登記多為較具規模、資金充裕的組織，而商業登記的商號（行號），則以個人工作室或小型店鋪為主，因此，公司登記概況更貼近產業脈動，對於未來經濟走勢的預測，有一定幫助，屬於領先指標。

觀察近三年公司登記增資概況，110年至112年間增資最多的前二名，分別為製造業、金融及保險業，第三名則屢有更迭，110年為營建工程業、111年為不動產業，112年專業科學及技術服務業異軍突起。

張局長指出，台中是製造業重鎮，近幾年受惠全球供應鏈轉移，台商回流投資，加上台積電中科二期投資帶動相關產業鏈進駐，人口持續移入，台中在住商、金融資產管理龐大需求隨之浮現，進而帶動金融保險業、不動產業成長，連帶以服務產業為主的專業科學及技術服務業，也隨之增加。

張局長指出，製造業投資成長趨勢，從經濟部投資台灣事務所統計數據亦可見一斑，截至今年4月底，投資台灣三大方案總計有302家台中廠商通過審查，家數全台第一。

張局長表示，台中產業結構以出口為主，近期整體經濟表現雖仍受地緣政治風險影響，但全球景氣已回溫，外銷訂單也逐漸回流，企業看好投資前景持續加碼投資，如位於太平專精板金加工的昆兆益精密，客製化生產各類鈑金零件，是唯二取得美國奇異公司5年訂單的台廠，客戶遍及離岸風電到半導體產業，為滿足客戶龐大需求，整合既有8廠房建新廠，又導入自動化設備擴大產能因應。

另一家同樣位於太平，主要客戶為政府機關的甫邑企業，生產引擎、油電混合大型環保車輛，也因應近年來政府低碳化、自動化運具政策，導入LIMS電池測試管理平台與使用自動排程焊接設備，以高效率的自動化產線，對接淨零趨勢驅動的成長需求。

經發局補充，公司登記家數成長數、資本額成長率奪冠，代表選擇於台中設點的公司，不但愈來愈多，還呈現規模更大、資金更加雄厚的趨勢，顯示近幾年台中在交通、公共建設、商業機能陸續到位，以及各項社會福利措施推動下，已成為居住及投資的首選城市。

伴隨今年4月人口一舉突破285萬人大關，人口紅利，加上預計明年營運的台中國際會展中心所帶來的龐大會展商機，預料將磁吸更多企業看好前景投資台中。（台中市政府經濟發展局廣告）