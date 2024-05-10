餘屋、賣壓大「重災區」房價必跌又GG了！專家揭逆漲原因

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房市走大榮景階段，許多房市指標都預判失靈。馨傳不動產智庫執行長何世昌就觀察到，過往大家認為建商的新建餘屋量攀上高峰時，房價必跌，但如今卻恰恰相反，甚至2022年以來，新建餘屋量創下歷史新高，但房價不跌反漲。

過往也不少人點名新建餘屋戶數多的區域，等於賣壓大，可被視為房市重災區。不過，以內政部更新到112年第二季的數據顯示，包括新北市板橋、新莊區新建餘屋合計約占2成8；桃園市龜山區占2成9，中壢區與桃園區合占3成6。

台中市則以北屯區、南屯區、烏日區與西屯區合計約5成4，其中，北屯區連續6季增加；台南市以安南區、永康區與善化區，合計約4成；高雄市則以鳳山區、楠梓區、三民區合計約占4成2。

而上述這些區域，明顯房價不跌反漲。高源不動產估價師事務所所長陳碧源則分析，若屬合建起造人，代表有分回戶並沒有要出售，此外，在市場的行為上，雖然景氣好會採預售（先售後建），多於新成屋（先建後售）銷售方式，景氣不好則是相反。

但關鍵就在於，這一波因為營建成本的推升力道，迫使建商必須改採先建後售或保有一定比例的新成屋銷售，以免造成虧損。陳碧源認為，所以新建餘屋數量增加，但是同時銷售價格也上漲，才符合成本積累的經濟現象。

何世昌也說，統計數據標準是將「屋齡5年內、仍維持第1次登記且有銷售可能性」的房子通通算進去，但在實務上，維持第一次登記的房子不見得會拿出來賣；另外，拿出來銷售的房子，屋齡可能超過5年以上。