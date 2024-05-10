5／10盤中熱門焦點股

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今（5/10）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）貨櫃三雄航速飆 萬海連2日漲停 法人眼睛看向另2家 船票你要買那張？

中東危機遲未緩解吹漲海運運價，貨櫃三雄財報因此備受關注，萬海（2615）率先吹響號角，第一季稅後純益46.23億元、每股稅後純益（EPS）達1.65元，較上季、去年同期雙雙轉盈，股價連續2日登頂，長榮、陽明也直逼漲停，漲幅均在9％以上，法人評估，2Q24運價走勢優於預期，紅海事件未見緩和跡象，有利調升獲利預期，同步調升長榮、陽明的目標價。

萬海2024年首季合併營收276.18億元、年增8.06％，歸屬母公司淨利46.23億元，每股稅後純益（EPS）1.65元，較上季、去年同期雙雙轉盈，繳出年增318.22％的佳績。陽明、長榮將分別在10、14日公布首季財報，法人估，陽明首季營收季增33％、年增18％、轉盈無懸念，長榮季增27％、年增32％，獲利有望拚年季雙增。

萬海今（10）日開盤未久再度攻上漲停，約2萬張排隊等買，萬海股價已連5漲，近5日漲幅逼近3成，陽明盤中一度亮燈漲停，開盤不到1個半小時成交量已逾30萬張，長榮的漲幅也多維持在9％附近。

法人表示，2Q24運價走勢優於預期，紅海事件未見緩和跡象，有利調升獲利預期，近期長榮股價有所修正，給予「買進」的評價，目標價205元，至於陽明目前評價約2024年PBR 0.65X，處於歷史低檔區間，陽明投資評等調升至「買進」，目標價68元。

（工商時報 邱莉玲、李正傑）

（2）這檔Q1獲利翻倍漲停慶功 逾2萬張排隊等買 法人1理由續看旺後市

堤維西（1522）在本業及匯兌收益表現雙增挹注下，第一季稅後純益達6.28億元、年增2.12倍，每股稅後純益（EPS）衝上2.01元，改寫單季新高，今（10）日股價跳空漲停，逾2萬張排隊等買，法人看好堤維西受惠於北美保險業者State Farm擴大採用AM件，且CAPA認證之產品毛利率較高，將有助於帶動堤維西營運表現。

堤維西第一季營收51.16億元、年增8.62％，營業毛利15.42億元、年增33.62％，營業利益7.14億元、年增82.61％。

堤維西表示，第一季原就屬AM傳統旺季，推升今年AM件出貨成長，第一季營收51.16億元年增逾8％，單季營收亦為歷史新高，加上美元升值效益帶來匯兌利益貢獻，同步推升整體獲利衝高，較去年同期增逾2倍。

隨市場需求持續熱絡，堤維西目前各廠稼動率也都呈現近滿載狀態，第二季儘管進入傳統淡季，不過由於美國AM市場結構性轉變，需求持續擴大，再加上美元持續強勢，法人看好，包括堤維西在內的AM汽零廠第二季業績有望淡季不淡。

（工商時報 陳慜蔚、李正傑）

（3）好會賺！這家金控前4個月已賺逾500億元 拿下三冠王

連三個月每月賺逾百億元。國泰金控9日公告4月單月稅後純益137.4億元，是去年同期的2.3倍，累積前四月稅後獲利509.4億元，創其同期歷史獲利次高，年增近297％，也是已公布4月獲利的13家金控中，首家賺破500億元，每股稅後純益（EPS）3.53元，暫居單月、累計及每股獲利的三冠王。外資五天大買國泰金2.6萬張，早盤衝高大漲6％，逼近2年高點。

國泰金下銀行、產險、證券、投信前四月累計稅後純益皆創歷史新高，壽險則是歷史次高。主要貢獻來自國壽4月稅後大賺104億元，累計稅後賺351.4億元；國泰世華銀獲利4月稅後純益30.5億元，暫列4月金控下銀行第一名，累計稅後純益134.7億元，年成長12％，主要是今年把握利率高檔，增加外幣有價證券投資，累計淨利息收入年增逾1成，財管、信用卡帶動淨手續費收入呈雙位數成長。

（工商時報 戴瑞瑤、孫彬訓）

（4）盤中熱門焦點股

1.堤維西（1522）：AM出貨旺，Q1稅後純益6.28億元、年增2.12倍，EPS衝2.01元、寫單季新高，股價跳空漲停衝58.3元，排隊買單逾1.8萬張。

2.萬海（2615）：Q1轉盈每股賺1.65元，買盤追捧股價拉漲停63.8元。

3.艾姆勒（2241）：昨外資大舉買超1,191張，今日量價俱揚，開盤不到20分鐘即攻上漲停48.2元。

4.華航（2610）：第1季獲利年增144％，EPS0.51元，股價大漲逾6％。

5.國泰金（2882）：連三月賺逾百億，前4月EPS達3.53元，暫居金控單月、累計及每股獲利三冠王，外資五天大買2.6萬張，晨盤衝高大漲5％，逼近2年高點。

6.國碩（2406）：4月營收年增率達145.98％，激勵盤中鎖漲停價21.85元，站上所有均線。

7.台南（1473）：第一季合併獲利2.11億元，每股賺1.44元，外資連買點火，連兩天噴發向上，衝上40元近8年高峰。

8.台積電（2330）：昨三大法人轉賣超2,871張、昨夜ADR回落0.56％，但今早股價開高7元，暫高見806元，提振台股士氣。

9.怡利電（2497）：4月營收3.37億元，月增36.26％、年增27.19％，前4月年增17.17％，但股價向下跌破5日線。

10.華邦電（2344）：股東會通過不配股息，惟短線跌多，今股價回穩小漲。

11.裕隆（2201）：首季營收207.5億元、年增8.91％，稅後純益16.35億元、年減25.48％，EPS0.83元，盤初續挫逾3.5％，70關告急。

12.鈊象（3293）：首季每股純益14.45元，創單季新高，股價躍過月線漲近2.5％，持穩千關之上。

13.正隆（1904）：首季稅後純益2.8億元，年減19.5％，每股純益0.25元，預估營運5月開始好轉，多空於平盤處僵持。

14.士紙（1903）：月線有撐，昨外資轉買超337張，盤初股價彈升逾2.5％。

15.麗清（3346）：4月營收8.13億元，月增58.92％、年增43.91％，前4月年增24.41％，盤初飆過月線，一度衝高至45.2元。

16.宇峻（3546）：首季稅後盈餘8875萬元，季增112.78％、年增64.2％，每股盈餘1.75元，寫近6季高，盤初股價漲逾3％、衝9個月高。

17.世界先進（5347）：4月營收小降，但仍為今年次高、改寫同期第三高，Q2營運續復甦，盤初股價彈回90元之上。

18.岱稜（3303）：4月營收2.6億元、年增率超過五成，跳高登漲停慶祝。

19.銘鈺（4545）：資金轉向漲勢落後個股，開盤後強勢拉抬半根漲停板，收復本波回檔失土。

20.天二科技（6834）：4月營收年增72.06％現暖意，全年表現看俏，早盤再創本波高點後翻黑休息。

21.昇貿（3305）：首季每股賺0.81元創近七季高，看好NB成長，沿5日線震盪走強，漲幅超過2％。

22.鏵友益（6877）：4月營收大爆發，年增高達612.87％，放量攻高創下逾4個月高點。

23.亞泥（1102）：首季每股獲利0.89元，法人看後市倒吃甘蔗，攻高2％望向45元。

24.國產（2504）：混凝土本業帶動，前4月國內營收創同期新高，回檔修正結束，反彈3％拚穩5日線。

25.冠德（2520）：建案陸股完工交屋，全年營收將重返200億元，低接買盤湧現，向上反攻3％。

26.永道-KY（6863）：首季寫佳績，營收、獲利均創單季新高，多方直接漲停表態。

27.慧洋-KY（2637）：BDI指數轉跌，但航運股吸金，股價續攻。

28.M31（6643）：首季每股賺1.22元，衝先進製程營收占比，開高走低跌逾8％，千元拉警報。

29.雄獅（2731）：第一季每股盈餘3.49元，看好Q2營收續旺，股價開高穩揚。

30.雲品（2748）：首季EPS1.35元，創歷年同期新高，股價攻上5日線。

31.王品（2727）：Q1每股盈餘3.77元，股價開低。

32.原相（3227）：Q1每股賺2.02元，Q2營收、毛利率更好，股價續強。

33.祥碩（5269）：第一季每股稅後純益12.8元，Q2營運有望小幅成長，股價漲逾3％。

34.杰力（5299）：第一季每股盈餘2.27元，股價大漲6.5％。

35.復盛應用（6670）：有望入選高息ETF成分股，投信持續敲進，早盤閃現漲停價322.5元。

36.有成精密（4949）：太陽能產品H2轉佳，惟上市蜜月行情明顯降溫、跌逾8％。

37.新光金（2888）：前4月稅後賺64.94億元，比去年同期多賺近143億元，早盤走揚1.5％，重返9元站穩五日線。

38.群益證（6005）：4月營收年增67.79％，前4月每股稅後0.78元，止跌反彈4％，守穩月線支撐。

39.神達（3706）：4月營收44.85億、年月雙增，量價俱揚，一度漲4％、挺進半年線。

40.台灣精銳（4583）：4月營收為2.49億元，年增19.52％，外資偏多相挺，一度衝漲5％，站上波段高。

41.華南金（2880）：前4月合併獲利74.89億元，每股賺0.55元，股價彈升逾3％，改寫波段高。

（時報資訊 李慧蘭）

（5）國碩集團4月營收火熱 雙雄亮燈同歡

國碩集團近期股價表現強勁，今早國碩（2406）、碩禾（3691）開高走高，盤中鎖住亮燈漲停。

碩禾表示，由於太陽能電池技術正處於改朝換代階段，次世代TOPCon將成為市場主流，該技術對導電漿需求比上一世代多一倍，推升碩禾導電漿出貨動能激增。4月碩禾營收8億元，年增2.5倍，今盤中股價漲停176.5元，創2022年3月以來新高。

碩禾表示，相較於舊有的P型太陽能模組，新世代N型太陽能模組TOPCon發電效率較高，且因為正反面都會用到導電漿，因此用量多一倍，目前包含台灣在內，全球各家太陽能模組廠都已經積極從P型轉向N型，而且今年會更加明顯，因此導電漿需求有望爆發。目前碩禾的導電漿業務主要市場，中國大陸與東南亞分別約占四成，台灣約占二成；若以市占率來看，碩禾導電漿產品台灣市占率高達八成以上，中國大陸市占率則一成左右，仍有相當大的成長空間。

碩禾近年來積極轉攻電動車市場，前年參與子公司芯和能源現金增資，持股比將從48.39%提升至53.96%，期盼透過芯和能源能為碩禾擴大市場版圖，提前卡位電動車市場。芯和能源預計今年第4季會有新產品量產，目前相關電池材料仍在開發中。

而國碩EPC和電廠和儲能方面，今年有不錯的成長，4月營收為8.39億元，年增1.46倍。國碩為取得案場投資與評估的效益最大化，去年成立國碩能源，投入售電業市場，以自有案場規劃售電為方向，擴大案場開發方向以及服務綠電用戶。

（時報資訊 任珮云）

（6）神達4月營收44.85億 年月雙增

在伺服器及車用產品業務續強帶動下，神達（3706）4月營收為44.85億元，月增30.1％、年增33.64％；今年前四個月累計營收達141.39億元，年增17.55％。展望未來營運，神達表示，在一般伺服器、AI伺服器及車用產品持續放量出貨帶動下，預估將呈現逐季成長態勢。神達早盤量價俱揚，漲幅一度逾4％、挺進半年線。

神達旗下神雲科技主攻伺服器事業，去年接手英特爾資料中心解決方案事業部後，下半年已有出貨表現，今年推出基於第五代Intel Xeon可擴充處理器的伺服器解決方案，鎖定HPC和AI應用商機。神達指出，神雲科技的雲端與邊緣運算和5G ORAN及AI業務，以ODM與泰安品牌結合DSG，透過策略聯盟以及區域緊密的合作提高客戶滿意度，加上新客戶以及新產品開發驗證，達到成長目標。

（工商時報 侯冠州）

（7）股后受傷中 最靚是它 16千金榮景再等等

降息預期再度升溫，美股三大指數收高，台股同步跳空開高，早盤漲逾百點至20702點，盤中漲幅略為縮水，但仍維持在5日線上的強勢格局。千金股漲跌五五波，股王、股后一紅一黑，旭隼（6409）4月營收月增逾二成，看好UPS需求復甦本季營收續成長，盤中強拉半根漲停板，成為最靚千金。

祥碩（5269）、旭隼（6409）漲幅逾2％，相對傑出；M31（6643）繼續遭砍，一度跌破千元來到991，所幸後續有資金進場救援，仍保千金大位。弘塑（3131）走跌3％賣壓較重，川湖（2059）、力旺（3529）、嘉澤（3533）下跌疲弱。健策（3653）盤中高價來到994元隨後翻黑，辜負市場期待的千金價。

高價股9日受資金調節壓力加重，波動幅度加大，呈現漲跌互見走勢，股后世芯-KY一度瀕臨跌停，所幸盤中獲外資買盤力挺，收盤跌幅收斂至5％左右。今日世芯繼續走疲，盤中跌幅超過2％，在2550元附近疲弱喘息。

散熱股健策9日則展現吸金氣勢，外資、投信齊力加碼，推升股價最高來到985元，10日更上層樓來到994元，距離千金行列僅一步之遙，三大法人昨日買超964張，全力支持多方，有望為台股再添一檔千金股，惟台股盤中漲勢收斂，影響健策多頭路，盤中翻黑走跌3％，千金大位只好再等等。

外資9日轉賣超台股207億元，使得今年來再度轉為賣超，萬寶投顧董事長朱成志研判應是對520有疑慮，抵銷了內資看好的「520行情」，但朱成志有信心表示，台股突破歷史新高是遲早的事，靜待外資對台股翻多。

（時報資訊 張嘉倚）