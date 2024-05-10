Pure Storage攜手Red Hat加速企業導入現代虛擬化

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擁有全球最先進資料儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage®， 與全球開放原始碼軟體解決方案領導廠商Red Hat 10日宣布推出Red Hat OpenShift上的Portworx® by Pure Storage最佳化來簡化整合作業，提供更無縫銜接的途徑以協助企業邁向現代虛擬化。

藉由提供單一平台來部署、擴充及管理現代化應用程式，並配合單一窗口來管理虛擬機（VM）及容器，Pure Storage與Red Hat將協助企業加快上市時程，並提供一致而彈性的資料體驗。