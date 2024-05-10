澳洲啟動國會調查 擬加強監管社群媒體

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

路透社報導，澳洲政府10日宣布，將啟動國會調查，瞄準社群媒體或平台帶來的負面影響。政府批評社群媒體平台刪除暴力貼文的速度不夠快，並準備加強監管社群發布內容的力道，涵蓋Meta旗下臉書（Facebook）、字元跳動旗下TikTok以及馬斯克的X平台。

澳洲政府認為，社交媒體平台在幾乎沒有受到任何監管的情況下，對澳洲人在網路上看到的內容擁有重大影響力和操控能力。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）：「無論是家庭暴力或是年輕人的激進化問題，在一系列的問題中，社群媒體在其中扮演的角色不斷出現。」他強調：「儘管其帶來的變化可能非常積極正面，但也可能產生負面影響。」

澳洲政府日前已經針對社群平台X發布監管令，要求該平台刪除上個月雪梨一名亞述教堂主教被刺傷的影片。

X表示，它已經封鎖了澳洲用戶的貼文，然而澳洲電子安全專員認為，應該為全球所有用戶刪除這些內容，因為它出現明顯的暴力動作。馬斯克對此發文批評，並認為政府的決定是審查制度。

通訊部長Michelle Rowland表示，國會需要了解社群媒體公司的調整內容策略，尤其是正面及顧及民主，或是破壞公共安全的反社會內容。

Rowland解釋：「這項調查將為議員提供機會和資源，讓他們仔細審查這些公司，對於如何讓這些平台為決策自行負責來提出建議。」

同一時間，聯合特別委員會也將審查Meta拒為新聞付費的決定。