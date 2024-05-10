《美股》消息面：利率不變 Fed戴利+1；以哈談判又破局 拉法被狂轟

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周四表示，目前的利率正在發揮抑制經濟的效果，但可能需要「較長時間」才能使通膨回到央行設定的目標。最近的數據顯示物價壓力在今年早些時候回升，這也就是為什麼央行官員在確信通膨受抑之前，不能宣告勝利。此番發言再度印證聯準會官員傾向於維持基準利率不變，直到他們對通膨率回到2%目標更具信心。

●以色列政府高層透露，在開羅舉行的最新一輪加薩停火談判在沒有達成任何協議的情況下收場，參與談判的以色列和哈瑪斯代表團9日已離開埃及。消息人士亦表示，以色列軍方將按計畫繼續在加薩南部城市拉法（Rafah）發動地面行動。不畏美國總統拜登首度公開警告，以色列軍隊仍在9日狂轟拉法。拜登表示，如果以色列軍隊大規模入侵難民聚集的拉法，美國將停止為以色列提供武器。

●美國勞工部公布，上周（截至5月4日）初次請領失業給付人數周增2.2萬人，為23.1萬人，遠超出市場預期的21.2萬人。上周初領失業金人數4周均值為21.5萬人，周增4750人。截至4月27日止當周，美國續領失業金人數周增1.7萬人，為178.5萬人，多於市場預期的178.2萬人。

●房地美（Freddie Mac）公布，本周30年期定息抵押貸款利率為7.09%，低於前一周的7.22%，為6周以來首見下滑。

●美國最新發布的就業相關數據意外疲弱，使聯準會今年降息的預期升高，周四美元走低，美元指數曾跌0.32%，報105.251。英國央行維持基準利率不變，但暗示不排除在6月降息的可能性，周四英鎊一度下跌0.42%，報1.2446美元，創下4月24日以來新低，但尾盤反彈上漲0.18%，報1.2518美元。

●數據顯示美中兩國的原油需求可望成長，周四紐約期油收漲0.34%，報每桶79.26美元。倫敦布蘭特期油收漲0.36%，報每桶83.88美元。兩款期油合約均創下4月30日以來收盤新高。

●美國領失業金人數大增，使聯準會降息的可能性進一步升高，加上美元走低，周四紐約期金收漲18美元或0.8%，報每盎司2340.3美元。現貨金收漲1.61%，報每盎司2346.1美元，盤中一度大漲1.66%，報每盎司2347.27美元。