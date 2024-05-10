郭正亮也有去! 台灣參訪團赴北京 國台辦副主任：堅持九二共識、反台獨

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據大陸國台辦官網9日消息，中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌5月8日在北京會見了張平沼率領的台灣民意代表交流參訪團。潘賢掌歡迎張平沼一行到大陸參訪，肯定張平沼和參訪團成員長期關心兩岸關係、致力兩岸交流合作，為改善與發展兩岸關係作出的積極貢獻。

海峽兩岸民意交流基金會組成「台灣民意代表交流參訪團」，8日由基金會董事長張平沼率領訪問大陸，訪團成員包括企業界人士、卸任立委和現任桃園市民代共25人，訪陸行程預計7天。8日從桃園機場出發，預計前往北京、山東訪問。

潘賢掌表示，大陸將深入貫徹落實習近平總書記重要指示重要講話精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，推動兩岸關係和平發展、融合發展，造福兩岸同胞，推進祖國統一進程。希望島內各界有識之士堅持「九二共識」、反對「台獨」，衝破干擾阻礙，積極參與兩岸交流合作，助力兩岸同胞交流交往，投身中國式現代化建設，共襄民族復興大業。

張平沼等表示，兩岸同胞同根同源，同屬中華民族，理應共同推動中華文化發揚光大和民族復興。願繼續為開展兩岸交流、維護台海和平穩定而積極努力。

據台灣中評社報導，海峽兩岸民意交流基金會此次組團訪陸共有25人，成員包括台灣商業聯合會理事長張平沼、永慶房產集團董事長孫慶餘、救國團主任葛永光和國民黨前立委朱鳳芝、丁守中、林建榮、陳根德、陳學聖、郭正亮、李永萍、張慶忠、林滄敏、廖正井、邱文彥、溫玉霞、李德維、親民黨前立委柯淑敏、國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、楊朝偉、前屏東迦樂醫院院長龍應達、國民黨前國大代表林榮德、匯盈國際投資有限公司董事長林宇晨、香港中文大學和聲書院創辦人李和鑫、大統生技藥業集團董事長黨天健。

報導稱，參訪團前2天將在北京和大陸國台辦主任宋濤與全國政協委員會面交流，中間4天將前往山東省濟南市和淄博市參訪，最後一天再返回北京與海協會會長張志軍會面後再返台。