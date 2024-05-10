美思國際地產CEO林思妤Maggie 深耕泰國房產一條龍

提到近來火熱泰國房地產，特別訪問到，美思國際房地產Max Realty的CEO-林思妤Maggie，她有泰籍華僑和台灣媳婦的雙重背景，及專業的房地產知識，因對泰國、台灣的人文環境皆有實際經歷，深刻理解台灣投資者的需求，而成為泰國房地產投資、代銷市場的領頭人物。

Maggie擁有泰國第一學府朱拉隆功大學Chulalongkorn University商業管理學士，及澳大利亞查爾斯特大學 Charles Sturt University國際商務碩士學位；曾在巴黎萊雅 L’Oréal、奧美廣告Ogilvy等國際品牌，擔任高階主管的經歷，賦予她卓越商業敏銳度和全球化視野，轉化為公司的核心價值和竸爭優勢，在泰國和台灣均設有公司服務客戶，對泰國建案環境及開發商優劣，具有深厚的熟識度，對於建案她極為嚴格挑選，唯有優質的建案才會推薦給客戶。並提供全方位一站式的服務：囊括泰國房地產法規、稅物諮詢、代租代管...等無縫接軌特色，為客戶打造安心購房體驗。

更值得一提的是，在泰國商業及工業不動產領域中，Maggie展現出卓越的專業和市場洞察力，輔導台灣企業在泰國設立全資公司，並提供商用不動產大樓、工業用地的需求項目。美思國際房地產提供了全面的資源，涵蓋市場研究，為台商在泰國順利開拓市場及成立公司，成為台灣投資者在泰國置產的首選合作夥伴。綜上所述，美思國際是台灣和泰國之間的重要商業橋樑，秉持「沒有最好，只有更好」的宗旨，持續提升服務品質，讓客戶在泰國的投資置產全程中，有家人般的溫馨與安心。