大魯閣湳雅廣場生日慶 滿千送百再抽「東京雙人機票」

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位於新竹北區大魯閣湳雅廣場即日起至6月23日推出「六歲生日慶 湳雅感謝祭」特別優惠活動，作為在地深耕六年的感恩回饋。期間限時回饋會員，全館當日累計消費滿三千元即可兌換三百元的十足抵用商品券，也看準疫情解封後民眾出國風潮，推出滿額再抽「東京雙人來回機票」！更有豐富的抽獎禮品，包括SWITCH、Air pods 3、 泰晶殿泰式按摩體驗券等多項好禮回饋新竹在地民眾。

生日慶檔期中除了豐富的抽獎活動，百貨也與全國唯一一家日式乾式溫泉「福湯岩盤浴」攜手合作，主推「你來出汗，我請吃飯」，只要購票入場體驗岩盤浴，即可額外獲得百元美食抵用金，讓消費者在體驗極致的身心放鬆之餘還能直接在商場內品嚐到近20家主題餐廳的美食饗宴。

此外，主打日系品牌的大魯閣湳雅廣場還將迎來桃竹苗第一間日本雲雀集團的「橫濱牛排」，同步於5月10日正式開幕。開幕消息一出立即受到眾多粉絲饕客熱烈追捧，母親節當週已提前訂位額滿！橫濱牛排以其獨特的日式風味和高品質的食材聞名，網評「CP值突破天際」、「大口吃肉免拿大鈔」，點購主餐即可盡情享受自助吧的多樣選擇，包括沙拉、湯品、麵包、咖啡、飲品、冰淇淋、甜點、水果等都能一站吃飽喝足，可說是全家大小共聚一堂的最佳選擇！

活動資訊：一、大魯閣湳雅廣場「六歲生日慶 湳雅感謝祭」。活動時間: 2024年5月10日 - 2024年6月23日

活動詳情: https://reurl.cc/YEeG9L

二、桃竹苗首間「橫濱牛排」盛大開幕。開幕日期：2024年5月10日。營業時間：平日11:00-22:00；假日10:30-22:00最後點餐時間以現場為主。