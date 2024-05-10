《類股》國碩集團4月營收火熱 雙雄亮燈同歡

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【時報記者任珮云台北報導】國碩集團近期股價表現強勁，今早國碩(2406)、碩禾(3691)開高走高，盤中鎖住亮燈漲停。

碩禾表示，由於太陽能電池技術正處於改朝換代階段，次世代TOPCon將成為市場主流，該技術對導電漿需求比上一世代多一倍，推升碩禾導電漿出貨動能激增。4月碩禾營收8億元，年增2.5倍，今盤中股價漲停176.5元，創2022年3月以來新高。碩禾表示，相較於舊有的P型太陽能模組，新世代N型太陽能模組TOPCon發電效率較高，且因為正反面都會用到導電漿，因此用量多一倍，目前包含台灣在內，全球各家太陽能模組廠都已經積極從P型轉向N型，而且今年會更加明顯，因此導電漿需求有望爆發。目前碩禾的導電漿業務主要市場，中國大陸與東南亞分別約占四成，台灣約占二成；若以市占率來看，碩禾導電漿產品台灣市占率高達八成以上，中國大陸市占率則一成左右，仍有相當大的成長空間。

碩禾近年來積極轉攻電動車市場，前年參與子公司芯和能源現金增資，持股比將從48.39%提升至53.96%，期盼透過芯和能源能為碩禾擴大市場版圖，提前卡位電動車市場。芯和能源預計今年第4季會有新產品量產，目前相關電池材料仍在開發中。

而國碩EPC和電廠和儲能方面，今年有不錯的成長，4月營收為8.39億元，年增1.46倍。國碩為取得案場投資與評估的效益最大化，去年成立國碩能源，投入售電業市場，以自有案場規劃售電為方向，擴大案場開發方向以及服務綠電用戶。