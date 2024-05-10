《盤中解析》老船長爆量揚帆 20700曇花一現

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】美國就業市場降溫，使得市場重燃對聯準會(Fed)降息的期望，美股四大指數漲多跌少，僅費城半導體指數收跌逾30點，道瓊大漲逾331點。台股今(10)日開高大漲逾百點，一度收復20700關卡，其後漲幅收斂。權值股今日漲跌互見，台積電穩住腳步，早盤一度重新站上800元大關。盤面資金持續輪動，貨櫃三雄揚帆，航運股成量占比逾2成。

權值股今日漲跌互見，台積電(2330)開高震盪，重新站上800元大關、股價最高達806元；聯發科(2454)開小高後一度翻黑，啟動季線保衛戰；鴻海(2317)開高後壓回震盪，力守5日線。

航運股行情不滅，今早成交比重占逾2成，貨櫃三雄中萬海(2615)獲財報加持，第一季轉虧為盈，股價開高強攻，再度衝上漲停，目前已經連拉兩根漲停，陽明(2609)10點過後一度亮燈，長榮(2603)漲幅達9%，截至發稿，陽明成交量來到31萬張居冠；萬海9.1萬張，超越昨日總量。航空族群部分，華航(2610)開高勁揚6%，爆量衝上第2大，長榮航(2618)漲約4%，站回所有均線之上。此外，台驊投控(2636)高掛漲停。

台股資金快速流進傳產股，除航運股外，營建、紡織等類股也有不錯表現。紡織股中台南(1473)攻上漲停，宏和(1446)大漲8%、佳和(1449)齊揚。營建股表現集中在櫃買市場，新潤(6186)、鉅陞(5529)、聯上(4113)走高。

分析師表示，觀察台股盤面，加權指數挑戰前高20883點近關情怯，盤面靠前三大權值股、金融類股支撐，中小型個股盤整多日後賣壓湧現波動較大，美股重要公司財報及展望多數公布完畢，而市場最關注NVIDIA財報展望將於5月下旬揭露，營收獲利預期將優於市場預估值，除了GB200明年量產，下一代的R系列/R100也可望有些眉目，選股上由於大盤接近前高，個股難免出現賣壓，但回檔後優質股可低檔擇機布局。