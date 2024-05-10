「工地秀」大升級！首場寵萌柯爾鴨時裝工地秀登場！

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「工地秀」大升級！預售屋接待中心聚客行銷術，比創意、更比萌元素！鄉林建設在人來人往的北市中山區「鄉林中山賦」基地，策畫「臺北食穗季」，要在台北城核心鬧區，以當代節慶方式，重現老臺北稻收慶典的喜悅與熱鬧，預計5月25日先由柯爾鴨展開一場別開生面的時裝秀，6月1、2日還有城市野餐、高人氣時尚胖卡車隊，要以更吸睛的熱鬧節慶模式，再創建案行銷新話題。

鄉林建案行銷話題性十足，鄉林集團董事長賴正鎰向來喜歡找動物造勢代言，繼上次把水牛帶到基地展現早期「水城台北」意象，這次又找來萌翻了的療癒柯爾鴨駐場，柯爾鴨時尚秀進入建案基地走秀當起代言人，更可以說是第一次。

鄉林建設表示，「鄉林中山賦」擁有超過1,000坪基地，在動工前以水景、竹林合圍、石憩、雪白石鋪面等景觀作綠美化休憩空間，提供市民走春踏青，以延續這份感受歲月美好印記的分享初心，接續舉辦各式活動邀請民眾前來體驗難得的綠地景觀空間。

近年來鄉林集團在行銷方面，創意點子源源不絕，像是日月潭涵碧樓為了讓客人可以在酒店內餐廳吃到彰化芳苑產地直送的新鮮珍珠蚵，在記者會現場就大費周章的將芳苑的蚵農、海牛跟牛車運到涵碧樓，就在鏡面水池前上演一場剝蚵的LIVE秀，也為逐漸凋零的海牛耕蚵田文化，做了一場擴大宣傳，提醒國人重視地方蚵農文化。

賴正鎰表示，「鄉林中山賦」是鄉林建設第一個都更案件，能夠在台北中山區整合出這樣的千坪基地真的很不容易，開賣至今獲得許多鄉林粉絲及企業主熱烈迴響，座落吉林路與農安街中這片綠美化基地，下半年即將正式動工興建嶄新大樓，很歡迎大家到基地來走走，見證屬於台北城的美好過去和未來。

住在中山賦，不僅可以品味繁華城市中的隱逸生活，體驗靜雅住在花博新生、圓山、大佳河濱公園的萬坪綠海旁的便利生活，中山區輕享城市散策隨心所欲，更擁有捷運與快速道路連結國道的交通便利性。

賴正鎰表示，鄉林擅長打造飯店式管理豪宅，「鄉林中山賦」社區公設會館規劃相當豐富，無邊際泳池與健身房、宴會廳、頂樓空中農場等，住戶回到社區後，猶如置身於飯店之中、每天生活像度假，無邊際泳池、健身房運動，洗滌疲憊，放鬆身心；而入厝宴、生日派對這樣的特殊日子更可以聘請米其林主廚到社區宴會廳辦外燴，既尊榮又低調。

鄉林都更有成，抱著豐收分享，以及辦喜事的心情，自5月25日起至6月2日策辦「臺北食穗季」系列主題市集活動：包括5／25-26與毛孩一起森林野餐、6／1-6／2露天豐年時尚餐車派對，療癒有趣、好吃好玩又過癮的戶外市集，熱情邀請鄉林住戶及市民一起同樂、一起chill，最新訊息和詳細活動請持續關注鄉林中山賦的臉書粉專！