加薩停火談判破局！納坦雅胡：赤手空拳也要戰到底

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】《今日以色列報》（Israel Hayom）報導，以色列總理納坦雅胡周四表示，美國揚言扣留部分武器，這不會阻止以色列繼續進攻加薩。此外，根據消息人士透露，在埃及舉行的新一輪加薩停火談判已經破局。

美國向來是以色列最緊密、最力挺的盟友。納坦雅胡此番發言意味著以色列可能違背美國的意願，繼續入侵目前有一百多萬人避難的拉法（Rafah）地區。

美國總統拜登周三第一次公開警告以色列，如果以色列軍隊大規模入侵難民聚集的加薩南部城市拉法，美國將停止為以色列提供武器。

拜登在接受CNN訪問時表示：「我已經表明，如果他們入侵拉法，我將停止提供那些向來用於對付拉法、對付一些城市的武器」。這是迄今拜登措詞最強硬的公開施壓，盼能阻止以色列對拉法展開全面攻擊，同時也凸顯出美國與以色列之間的裂痕正持續擴大。

但納坦雅胡在周四發布的聲明中表示：「如果我們必須孤身而戰，我們就會孤身而戰。如有必要，就算只剩下手指甲，我們也會戰鬥到底，但我們擁有的不僅是手指甲」。

以色列最高軍事發言人Daniel Hagari少將似乎也淡化美方扣住武器可能造成的影響。他在記者會上表示，以軍已經為計畫中的任務備妥彈藥，也擁有用於在拉法執行任務的彈藥，我們有我們需要的東西」。

其他外媒報導，以色列政府高層透露在開羅舉行的最新一輪加薩停火談判在沒有達成任何協議的情況下收場，參與談判的以色列和哈瑪斯代表團9日已離開埃及。消息人士亦表示，以色列軍方將按計畫繼續在加薩南部城市拉法（Rafah）發動地面行動。另有當地居民表示，以色列軍隊仍在9日狂轟拉法。