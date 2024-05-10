《光電股》艾笛森車用拚H2擴產 今年營收搏增2成

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【時報記者葉時安台北報導】艾笛森(3591)周四召開法說會，由副總暨發言人許正典主持，艾笛森單季外幣兌換利益轉正，今年首季獲利0.27億元，季增324.1%、年增117.7%，單季每股盈餘升至0.19元，創下九個季度新高。艾笛森發展策略持續往照明、車用成品發展，車用成品預計今年第二季末提升產能稼動率至九成，有機會擴產提升資本支出。艾笛森今年度營運目標逐季成長，上下半年比營收為4:6，今年度營收力拚維持兩成增長。

艾笛森今年第一季合併產品營收組合，傳感器元件占6%、LED照明產品(含元件、模組、成品)占58%、LED車用產品(含元件、模組、成品)占36%；其中車用產品營收組合，車用元件占18%、車用模組占51%、車用成品占31%。艾笛森發展策略持續從過去的元件往模組、成品發展，營收成長動能包括照明、車用成品之組合。

艾笛森今年第一季財報，首季營業收入淨額5.39億元，季增1.5%、年增20%；毛利率25.3%，持平去年第四季、年減2.1個百分點；營業淨利0.22億元，季增80.3%、年增16.7%；第一季美元強勢、亞洲貨幣貶值，單季外幣兌換利益轉正，季增188.7%、年增371.2%，加上利息費用減輕，整體負債比下降；稅後淨利0.26億元，季增520.4%、年增130.9%，歸屬於母公司業主淨利0.27億元，季增324.1%、年增117.7%；單季每股盈餘0.19元，優於去年第四季的0.04元、去年同期的0.1元，創下九個季度新高。

許副總提到，雖然LED照明產業目前並不是十分發熱，不過LED領域廣，仍有穩定客源營運，不會擔心LED產業淘汰。艾笛森歷經疫情期間後，部分也逐步往國內耕耘，國外則以LED成品跟模組較多，車用方面客戶主要為美系客戶，而大陸車用出貨份額也陸續提升。

展望艾笛森第二季營運，許副總表示，持續深耕照明、車用成品市場，目前照明市場持續台灣市場外，也持續瞄準海外市場，甚至掌握大型代工案，未來發展持續布局成品市場；車用市場，車用成品預計今年第二季末提升產能稼動率至九成，後續更有機會提高其資本支出。

後續營運，許副總說明，第二三季傳統旺季，不過今年仍有地緣政治、國外罷工、航運衝擊等不確定因素，不過需求有增溫跡象，公司持續著墨車用、LED照明成品，照明成品比重預估將提升至兩成，整體公司營運今年目標逐季成長，上下半年比營收為4:6，今年度營運力拚維持兩成增長。而龐大資本支出目前較無，有別於先前元件時代，不過後續若增加產線，仍考慮提升資本支出，將視往後需求狀況而定。