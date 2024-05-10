《熱門族群》航海王雄風再現、航空雙雄高飛 航運股hi翻天

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【時報記者莊丙農台北報導】SCFI運價指數持續上漲，加上兩條運河問題尚未解決，多數看法短期運價愈小不易，加上貨櫃航商營收、獲利攀升，貨櫃三雄聯袂大漲，萬海(2615)、陽明(2609)登頂，長榮(2603)距漲停僅差臨門一腳；而海運表現強勁，航空貨運買盤跟進，華航(2610)、長榮航(2618)分別大漲6％及4.5％，也帶動航運股指數漲幅達6％。

萬海今天率先漲停，主要第1季財報表現亮眼，單季轉虧為盈；長榮、陽明公布4月營收，年增率42％、35％，都呈現高成長表現。

海運運價3月至4月季節性回調修正，不過4月下旬SCFI運價指數大漲，反映5月開始貨載需求轉強。受到船舶繞行影響，4月亞洲至北美線180個航次中，出現11個空白航班，預計5月190個航次中，也將有11個空白航班，美西線艙位從4月底滿載至5月中，美東線亦受巴拿馬運河嚴格限重，5月運價每櫃約漲1,000美元，5月歐洲線每TEU亦將調漲300~400美元，貨櫃報價將可持續回溫，今年第2季對比2023年同期運價低點，仍可上漲超過80～90％，今年上半年運價將高於去年上半年，貨櫃航商獲利將明顯增長。

航空貨運方面，第2季航空運價淡季不淡，漲價潮甚至看到年底，加上第3季進入暑假旅遊旺季，航空股接下來營運表現可期。