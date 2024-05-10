台北當代藝術博覽會麥卡倫「傳奇之初第二章 Tales of The Macallan Volume II」限定展出

以放眼亞洲、長期關注台灣文化為宗旨，集結世界各地知名畫廊、藝術家與首度於亞洲亮相的指標大展「台北當代藝術博覽會」於在臺北南港展覽館盛大開展（5/10-12），這場世界級的藝術博覽會，以百年工藝與卓越品質深受各界藏家愛戴的「麥卡倫」，也首度受邀參與這場藝術饗宴，麥卡倫也首度在台公開《傳奇之初第二章》這款傳奇佳釀，並集結5大藝術巨擘，包含英國版畫大師Andrew Davidson、法國百年水晶品牌萊儷、蘇格蘭作曲家Craig Armstrong、巴黎印刷工坊Imprimerie du Marais與英國手工裝幀商Shepherds、Sangorski & Sutcliffe、 Zaehnsdorf共同形塑麥卡倫創辦人Alexander Reid成為釀酒大師的傳奇故事，以藝術之姿揭開麥卡倫長達2世紀的輝煌旅程。

現場更以以1824年斯佩賽地區盛行的蘇格蘭民間樂器和音樂風格，透過音韻悠揚的譜曲，不僅讚頌著蘇格蘭自然景緻，亦呼應麥卡倫的傳奇，聆聽橫跨2世紀的歷久彌新。

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司董事總經理黃皓茵Helen表示，蘊藏深刻藝術內涵的麥卡倫《傳奇之初第二章》凝聚多元藝術視角，娓娓道出麥卡倫自創辦人Alexander Reid 2世紀以來對工藝的堅持，其與台北當代藝術博覽會致力於實驗開創、前衛包容與以藝術探索開創思維，有著相互輝映的理念，因此共同透過多元化的藝術樣貌，詮釋獨有眼光、工藝情懷與不凡價值。為追求卓越品質而致力於工藝精進，麥卡倫與英國版畫大師Andrew Davidson合作，致敬麥卡倫創辦人獨到眼光與追求卓越的精神，以木雕版畫技術，悉心描繪創辦人從教育家踏入耕耘領域，最後成為傳奇釀酒大師的非凡旅程。Andrew Davidson堅持採用手工雕刻木頭，輔以19世紀壓印機進行拓印創作，其透過細膩的描繪、雕刻、按壓與印製，充分展現對傳統工藝的堅持，這不僅僅是對麥卡倫創辦人最完美的詮釋之作，更是獻給麥卡倫2世紀風華最崇高的敬意。

細緻雕琢的傳統版畫橫跨2世紀的時空之旅，英國版畫大師Andrew Davidson 在麥卡倫《傳奇之初第二章》，由法國百年精品萊儷手工定製的水晶瓶上，以木雕版畫技術繪製創辦人故事，完美呈現創辦人輝煌歷程。圖/麥卡倫提供

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘Rita則表示，麥卡倫《傳奇之初第二章》匯聚各界大師頂級工藝，共享追求極致工藝、創意及卓越品質的信念，將麥卡倫獨有的歷史底蘊娓娓道來，引領世人領略麥卡倫的過去、現在與無盡未來。其中精美的瓶身，由法國百年品牌萊儷（Lalique）手工定製而成，以無暇清澈的水晶瓶完美呈現其陳釀73年的古銅橡木自然酒色，更由版畫大師 Andrew Davidson 在水晶瓶上以木雕版畫技術繪製創辦人故事，巧奪天工的精湛技術，將彼此對於工藝傳承的堅持與追求卓越品質的熱情貫徹其中。

而麥卡倫創辦人Alexander Reid傳奇歷程啟發各界工藝大師，於《傳奇之初第二章》精美書冊可見，由巴黎印刷工坊Imprimerie du Marais運用特選紙張、墨水，輔以手工印刷悉心印製，細膩體現這段不朽傳奇。而曾為世界名著《莎士比亞作品集》與《魯賓遜漂流記》裝訂的英國百年裝幀商Shepherds、Sangorski & Sutcliffe與Zaehnsdorf，則以手工針線縫製成冊，將麥卡倫2世紀以來的輝煌旅程，巧妙臻藏於令人驚艷的 800 頁書冊中。

麥卡倫邀您立即加入The Macallan Society，預約台北當代藝術博覽會現場專人導覽：https://maac.io/2wdw5（預約不含門票，欲前往博覽會者，需自行購買活動門票）。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）