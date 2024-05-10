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首季獲利年增達177％ 華通卻重摔跌停 破底創3個月低

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PCB大廠華通昨日（9）公告首季財報，單季稅後純益9.93億元，年增177%，EPS 0.83元，創2000年以來同期次高。華通審慎看待上半年傳統淡季，但預期本季營收將優於去年同期，不過今日（10）市場反應不佳，股價開低殺低，一度打入跌停71元，出量創近3個月新低，一口氣摜破5日線、月季線關卡。

華通首季營收155.57億元，年增15.3%，毛利率14.13%，季減2.62個百分點、年減0.19個百分點，稅後純益9.93億元，季減38.6%，年增1.78倍，EPS達0.83元。4月營收58.58億元，創今年新高，月增7.2%、年增26.7%，累計前4月營收214.15億元，年增18.2%。

華通首季營運表現佳，主要是衛星通訊產品的需求強勁，但消費性電子需求並沒有明顯回溫，影響毛利率表現；展望本季，華通低軌衛星訂單需求穩定成長，加上美系客戶發表一系列平板電腦新品，訂單可期，公司對上半年審慎樂觀，預估本季營收優於去年同期，將持續拓展Datacenter、車用電子等客戶。

華通利多不漲，今日以盤上79.7元開出，但隨即湧現沉重賣壓，股價急殺，一度打入跌停71元，創下2月22日以來最低，12點前成交量已放大至5.3萬張以上，觀察籌碼面，外資連續2日買超共5228張，三大法人連續2日同買共6505張。

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