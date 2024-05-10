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九號萬士達簽約開發台南漁光島 2026年下半年完工

面積20公頃的漁光島大月牙灣（紅線範圍），將由得標廠商九號萬士達公司負責開發。圖／台灣港務公司提供
面積20公頃的漁光島大月牙灣（紅線範圍），將由得標廠商九號萬士達公司負責開發。圖／台灣港務公司提供

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九號萬士達公司今年第一季標得並簽約20公頃漁光島招商開發，預計將投資1.5億元，興建旅客服務中心、特色體驗基地、以及觀夕漁光平台，可望在今年下半年動工，預計2026年下半年完工。

台灣港務公司10日表示，與台南市政府合作之下，台南「漁光島土地擴大都市計畫案」，歷經3年多，已於2022年底完成，並公告實施，漁光島將依其觀光遊憩商業及親水遊憩區的發展定位，形塑成為親水、低碳的樂活生態島。

為了達成此一目標，台灣港務公司已經投入3億元，建構完善基礎設施，並持續辦理漁光島沙灘招商，今年3月29日順利招商「九號萬士達公司」，並於近日完成簽約。

港務公司說，「九號萬士達公司」將在面積20公頃的漁光島大月牙灣，投入1.5億元，興建旅客服務中心、特色體驗基地、以及觀夕漁光平台等，結合人文、娛樂休憩與自然景觀，開發以滿足國內外觀光客設施機能，再造水域觀光極致體驗，預計2026年帶給漁光島沙灘全新的風貎。

港務公司表示，在這2年陸續投入近3億元辦理相關基礎建設及景觀設施之後，未來將持續挹注建設經費約6.3億元，用於漁光島的基礎建設，持續打造漁光島成為親水、低碳、樂活生態島。

港務公司說，在漁光島的大月牙灣成功招商之後，面積約37公頃的內灣，也會在適當時機，啟動招商作業。

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