《通網股》啟碁Q2營收、獲利拚回溫 全年要增高個位數

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【時報記者王逸芯台北報導】啟碁(6259)第一季因工作天數減少加上傳統淡季因素，單季淨利季減少13.70%，每股獲利1.55元。展望第二季，在低軌道衛星網路家用終端出貨成長，加上車用充電樁量產下，法人預估，啟碁第二季營收季增上看2成，每股獲利也可望逾2元。另外，啟碁也看好，隨著下半年營收回溫，今年總營收將追求高個位數成長。

啟碁第一季年節因素造成工作天數減少，電信營運商進入年初拉貨淡季，北美企業持續裁員，對企業級網通設備需求下滑；北美電動車產業持續去化庫存，燃油車銷量受電動車擠壓，皆對出貨造成壓力，第一季營收255.85億元，季減少13.81%，稅後淨利7.50億元，季減少13.70%，單季EPS為1.55元。

啟碁表示，由於客戶在第二季庫存都已經調整到一個程度，故已開始接到零星的額外加單，這是回復常態需求的正面訊號，預期下半年會逐季回溫。今明年看起來都還是成長格局，不過綜觀全球經濟狀況，受到通膨與地緣政治不確定性的影響來看，ICT還不算是全面復甦的概念。

啟碁進一步表示，雖然供應鏈下半年會回溫，但還沒看到需求有很強勁復甦，預估2025年可望有比較強勁的需求成長，但啟碁有新客戶、新產品加持，下半年營收會回溫、回穩，今年總營收將追求高個位數成長。

展望第二季，由於全球電動車價格競爭狀況並未好轉，預期啟碁Automotive(車用)產品營收尚未有起色，北美5G FWA CPE出貨穩定，但因歐洲5G FWA出貨將遞延至第三季，故預期Connected Home(家用聯網)產品營收約略持平於第一季；雖然企業級網通設備出貨平緩，但因低軌道衛星網路家用終端出貨成長，以及車用充電樁量產出貨，Networking(網路)產品帶動營收走高。法人預估，啟碁第二季營收季增上看2成，每股獲利也可望逾2元。