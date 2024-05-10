《電週邊》微星MSI充電樁導入全國電子通路 4月營收年增逾2成

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【時報記者任珮云台北報導】微星(2377)布局電動車發展商機，今宣布與全台最大3C通路商全國電子合作，旗下2款家用智慧AC充電樁「EV Premium」「 EV Life」，將在北中南三地指標性的「全國電子Digital City 概念店」展售。

微星宣布通過經濟部VPC新增的資訊安全標準認證，在硬體國際防護(IP55/IK18)和資安雙重保護下，微星充電樁的可靠性再度得到最高標準的驗證！微星科技自去年首度跨足電動車充電樁市場，正持續加速佈局新能源產品，第一代產品「EV系列」AC充電樁於2月正式上市。除了硬體保護符合國際IP55和IK18等級之外，近期更是領先業界，通過經濟部VPC新增的資訊安全標準認證，保證微星充電樁在具連網行為時，具有一定的資訊安全防護能力，其中內容包含：(1)實體安全、(2)系統安全、(3)韌體更新、(4)通訊安全、(5)身分鑑別與授權機制安全。

微星表示，這項強強聯手的指標合作案，是讓MSI電動車充電樁實際走入消費者生活的里程碑，MSI是全國電子在連鎖通路推廣的唯一充電樁品牌，全國電子也是MSI充電樁獨家首發的實體連鎖通路唯一合作夥伴，雙方將相互合作共同打造永續綠能新世代。

微星4月營收有2位數年增，單月營收164.06億元，年增25.1%；累計前4月營收640.3億元，年增12.9%。