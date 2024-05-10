胡連Q2營收拚雙位數成長 外資喊買、目標價曝

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【時報記者張漢綺台北報導】胡連(6279)第1季稅後盈餘為3.31億元，年增49.07%，每股盈餘為3.32元，累計前4月合併營收為25.24億元，年增18.56%，胡連預估，第2季合併營收有望較去年同期雙位數成長，亞系及日系外資最新報告均給予胡連「買進」評等，胡連今天盤中股價走高。

胡連從傳統燃油車端子/連接器產品逐步拓展至電動車與智能車自駕系統相關產品，並積極開拓東南亞及歐美車廠客戶，成果逐漸顯現，讓公司營運無畏全球車市需求減緩逆勢成長。

目前胡連客戶除大陸比亞迪、長安汽車、吉利汽車及奇瑞汽車、上海通用汽車等，亦已成為美系電動車大廠及鏟雪車廠、歐洲馬瑞利、麥格納、比雅久機車等Tier 1廠供應商。

受惠於客戶新產品出貨放量，胡連第1季合併營收為18.9億元，年增17.32%，營業毛利為6.34億元，年增23.79%，合併毛利率為33.58%，年增1.76個百分點，營業淨利為3.46億元，年增28.58%，稅後盈餘為3.31億元，年增49.07%，每股盈餘為3.32元。

胡連4月合併營收為6.34億元，年增22.44%，累計前4月合併營收為25.24億元，年增18.56%，胡連預估，第2季合併營收有望較去年同期雙位數成長。

亞系外資指出，由於胡連在大陸從國際同業中取得更多市佔，且在現有的大陸本土領先電動車品牌廠滲透率提升，加上高額的補貼，可望支撐2024年及2025年需求，搭配美國鏟雪車/歐洲客戶補庫存及增加品項，我們將胡連2024年每股盈餘上調4%，維持「買進」評等及190元目標價。

日系外資因2024年下半年銅價可能會上漲，將胡連2024年每股盈餘預估上調3%，但將2025年每股盈餘預估下調4%，維持「買進」評等，但目標價由199元下調至190元。