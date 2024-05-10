別讓綠色通膨變恐慌 王至亮籲新政府推ESG明確政策

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邁向2050淨零碳排，政府至今未有明確規範，但產業界已出現碳焦慮。大台中不動產開發公會理事長王至亮喊話「別讓綠色碳排先變成綠色恐慌」，他強調，希望政府以鼓勵方式代替處罰，提供民眾與業者優惠貸款或抵稅獎勵，加速減碳行動；建築界也透過講座、論壇等方式吸收碳排新知，並將於5月24日起陸續舉辦多場講座課程。

王至亮指出，淨零排碳對建築業來說是挑戰，但也是新的綠色商機，政府至今對碳稅、碳費的徵收仍未有明確規範，受碳排衝擊相當大的建築界都已經積極討論相關議題。王至亮舉混凝土建材為例，為了降低碳排，製程改變勢必使得成本增加28％至30％，這些都會反映到營建面上。

無奈的是，開發商目前在土地、建築融資等方面都面臨嚴格的金融限縮，王至亮大聲疾呼，盼政府以鼓勵取代處罰推動碳排政策，應明確告訴業界該怎麼做，並在金融方面提供鼓勵措施，或許可結合金管會的「綠色金融3.0政策」提供企業更寬鬆貸款條件，讓產業界與政府相輔相成、一起打造低碳建築、達到全體淨零碳排目標。

此外，建築業缺工問題仍未緩解，公會指出，目前營建業缺口超過10萬人，且今年第一季營建業人力需求已達歷史新高，缺工缺料、成本上漲都在在衝擊建築產業發展。此外，少子化、不婚不生族增加也成為社會發展隱憂，王至亮說，政府以利率、限貸金額等手段打炒房，但若能提供有小孩的家庭特別房貸利率，像是一個小孩的家庭補貼利率0.5％、兩個小孩補貼1％，效果可能更好。

王至亮強調，建築界面對淨零碳排的考驗嚴峻，需要政府明確的指引；為積極響應政府推動ESG永續經營與淨零碳排議題，公會去年舉辦「全球ESG不動產趨勢論壇」，今年更將於5月24日舉辦台灣永續論壇建築講座，下半年也將陸續推出多項減碳課程，聚焦碳盤查議題，盼與政府攜手邁向減碳。