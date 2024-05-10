《國際產業》不甩特斯拉充電團隊解散 BP積極擴大美EV充電業務

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國石油巨頭BP在周四表示，隨著電動車(EV)製造商特斯拉(Tesla)解散充電團隊，該公司正努力擴大在美國的電動車充電業務。

就在前幾天，馬斯克(Elon Musk)突然解雇了負責電動車充電業務的員工，但指出，特斯拉仍計畫擴大超級充電網絡，但新地點的擴張速度有所放緩。

BP發言人在聲明中說：「我們正積極尋求收購房地產，以擴大我們的網路。在特斯拉最近宣佈相關計畫後，公司這一作法成為了人們關注焦點」。

BP補充說，公司會將重點放在美國的東北地區、陽光地帶(Sun Belt)、西海岸、五大湖地區。

特斯拉的放緩腳步，可能為其它公共電動車快速充電網路，帶來擴大市佔率的機會。

BP曾在去年二月時表示，計畫到2030年為全美各地的電動車充電站投資10億美元。該公司並在去年10月下單1億美元，訂購特斯拉的快速充電器。

然而BP的消息人士在上個月對路透表示，由於此前公司押注於商用電動車車隊的快速增長，但沒有帶來回報，公司目前已經裁掉電動車充電業務逾10分之1的員工，並將撤出幾個市場。

250千瓦的BP Pulse品牌充電器，將相容於特斯拉的「北美充電標準」(NACS)和「組合充電系統」(CCS)連接器，進而為其它汽車製造商的電動車提供充電服務。

其它的汽車製造商一直在努力採用特斯拉的NACS，讓特斯拉的增壓器更接近成為產業標準，但犧牲了競爭對手CCS的優勢。