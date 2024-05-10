獨居老人不愛「火災救命神器」 台中北區裝設率僅1成

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為有效防範火災發生釀災，台中市從縣市合併開始就推出免費協助民眾裝設住警器的政策，但至今全市仍有2萬7154戶民眾拒絕裝設住警器，市議員楊典忠拿出統計數據說，全市各行政區中以大安區獨居老人裝設住警器比例最高、達96.6％，但北區裝設率僅10％，另中區、南區也才12％，比例懸殊太大，令人不解。

楊典忠表示，住警器有防範火警釀災的效果，台中市推行免費裝設住警器政策已超過10年，但部分民眾接受度不高，有感於許多弱勢家庭、獨居老人會撿拾回收物回家堆積，且家中電器、電線老舊易釀災，他多年前就提案要求協助中低收入戶與獨居老人免費裝設住宅警報器，可在火警發生時提早讓民眾警覺並逃離現場。

政策推動到現在已超過10年，楊典忠說，社會局列冊的獨居老人有4521人，但家中裝設住警器的人數僅1923人，裝設率僅42.5％，且各區裝設比例落差很大，大安區在全市29個行政區中裝設比例最高、達96.6％、梧棲區裝設比例也有86％、后里區81％，但包括中區、南區、北區、南屯區與潭子區的裝設率都不到2成，北區裝設率甚至只有1成。

消防局長孫福佑表示，住警器可防範火災效果明確，但有些民眾對家中裝設機器有排斥感，尤其在訪視獨居老人時，他們中有些人不知如何去管理、不知道好不好用，甚至有些民眾未接獲訊息、不知道是公部門提供的免費服務，甚至有人覺得可能是詐騙，消防局將加強宣導，盼提升裝設比例。