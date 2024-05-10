亞洲大學獲英LICC室內設計年度最佳優勝獎

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亞洲大學室設系，在全球指標性創意設計大獎「2023英國倫敦國際創意競賽」(LICC)大放異彩！游蕎徽同學的「Hemerocallis」作品，勇奪全球第一名、獲「2023室內設計類年度最佳優勝獎」，年度最大獎的最高榮譽，為該系刷新榮獲LICC最大獎記錄。另有4位同學、4件作品獲「室內設計類優勝獎」；1同學、1作品獲「入選獎」，共奪6大獎。

亞大室設系主任施勝誠表示，LICC是由全球知名集團Farmani Group的Launa Bacon、Hossein Farmani兩位藝術家成立。自2006年開始，一直在獎勵世界上藝術方面傑出人才，今年有90多個國家的4000多件作品，參與這場全球指標性的賽事，系上6位同學能在此全球激烈賽事中脫穎而出，先拿下室內設計類5件「Winners」優勝獎。

之後，再經評審團嚴格審核，游蕎徽同學的「Hemerocallis」作品勝出，榮獲此項競賽的全球第一、年度優勝獎的最佳成績，除獲得高額獎金和獎盃外，還能在LICC官網曝光，讓全世界看到。

游蕎徽同學指出，獲年度優勝大獎「Hemerocallis」作品的設計構想，以主人和3隻貓的共同生活診所之室內空間設計為主軸，空間的直角被圓化並反覆堆疊，將單一弧線變成光滑曲面，經由設計手法，延伸到空間立面的造型，讓顧客感受到室內空間中曲線的設計巧思，弱化診所帶給人類和寵物的緊張感，並造就出許多不同的特色空間。

此外，張家浩同學的「浮光荏苒」、陳𦏴馠同學的「似水年華」、林苡彤同學的「攝氏」、張賀翔同學的「目標為零」4件作品，獲LICC「室內設計類優勝獎」。賴冠豪同學的「繼續向前」作品，獲「室內設計類入選獎」。

指導設計作品的劉師源、王志華老師表示，得獎同學的作品，都在大三室內設計課程的教學過程中完成，他們將室內設計概念結合永續創意思考與智慧化應用，經由設計組構轉換為設計創作來源，從作品中可以看見同學的設計成長及蛻變；並不斷鼓勵同學多參加國際競賽，能不停激發創新、創意想法，所展現傑出的作品，也能掌握世界潮流。