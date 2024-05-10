低碳版高息ETF00930 將於23日除息

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全台首檔以低碳為主題的高股息ETF「00930永豐ESG低碳高息」將於5月23日除息，實際配息金額預計在5月21日公告，永豐投信指出，想卡位本次配息的投資人，必須注意在5月22日前買進或持有，方可參與此次配息，預估配息金額可上永豐投信官網查詢。

永豐投信指出，近年來ESG投資備受國際關注，也是國內外投資機構看重企業競爭力的指標之一，其中「碳排放」是對企業營運有著實質影響力的永續行為。隨著各國準備開始徵收碳稅(碳費)，企業營運成本將受到碳排量所影響，屬於高碳排企業就須支付較高的碳稅，進而影響到企業獲利，因此不得不開始進行低碳轉型。尤其以外銷為主的企業，更可能因為國際企業開始要求上游廠商的碳排量，否則很有可能被排除在供應鏈外，接不到國際企業的訂單。

永豐ESG低碳高息ETF經理人林永祥表示，00930是台股唯一檔同時具有低碳及高股息選股因子的ETF，通常ETF的配息來源主要來自成分股的股利，那麼一間企業要能夠持續配發股息，其營運必須相對穩定，在碳排放將影響未來企業經營成本之下，勢必會影響到企業營收。因此，在選股邏輯上加入低碳的篩選標準，能夠排除ETF的成分股的營運可能受到碳稅所衝擊，對於成分股的挑選具有加分的效果。

林永祥表示，00930永豐ESG低碳高息除了是台股投資人喜愛的高股息ETF外，同時具備低碳這個長期的投資趨勢，適合作為長期存股的標的。而00930配息頻率採取雙月配息（1、3、5、7、9、11月），設有收益平準金機制，滿足投資人打造現金流的需求。